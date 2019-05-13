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编辑 | 删除 鲜明的小与大，《筑梦情缘》杨幂角色身上的反差魅力

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

正在湖南卫视金鹰独播剧场热播的热血励志民国剧《筑梦情缘》的开篇操作6得有些出人意料。倒叙开篇虽然很常见，但是本剧选择放在开头的这段戏里，杨幂饰演的傅函君和霍建华饰演的沈其南，无论是各自的气场还是人物间的关系，都远远超出观众的预料。在完全没有铺垫的情况下，两位上演的这场大佬决裂戏，抛出了足以把观众砸晕三四遍的谜团。好在能够解救观众的铺垫随即开始，少年时代的主人公为角色打下第一轮个性基础。

本剧的观众肯定有好多是冲着大幂幂和大霍霍来哒。不料《筑梦情缘》又秀了波操作，前4集半都在讲主人公的少年，直到第五集的结尾，成年版的傅函君和沈其南才千呼万唤始出来。这一波操作有可能被心急的观众吐槽，但无可置疑的是，剧集为几位主人公的个性和命运都埋下了足够的伏笔。就算是杨幂这样的人气明星来演，观众也不会把傅函君等同成杨幂了。观众看的、期待的，不仅仅是杨幂个人的美貌和演技，更是傅函君独特的成长轨迹。

杨幂饰演的傅函君身上有很强烈的反差魅力，总结起来就是“小”与“大”的共存。比如她的身份虽然是大小姐，但是由于为人低调，即便是在父亲的公司内部，也没有享受到二代该有的马屁。本土名校毕业的优势还没维持两集，就被杜少乾（张峻宁 饰）的宾夕法尼亚大学给压下去啦。于是，我们看到杨幂很好地诠释出傅函君工作时的左右为难。她需要权衡小的职场得失与大的机遇。面对同事，杨幂给出的是平和的态度，不多纠缠计较；而面对用什么设计理念参与竞标，杨幂给出的是积极争取的态度，不仅言语上争取，行动上也争取，坚毅的目光从未游移。这其实很值得现代人参考，职场中可千万别因为小事而耽误挖掘自己天赋的机会呀。

从剧集开篇的倒叙中我们看出傅函君后期的气场是比较大的，而目前更新的这几集里，傅函君总是受各种委屈。她的委屈是比较“大”的，压得气场小了好几号。设计理念不被重视、缺乏实战经验而出了纰漏、想帮棚区百姓争取权益却困难重重...... 这些委屈都是挡在她成长道路上的阻碍。同样因为委屈很大，所以杨幂赋予傅函君的个性就显得比较小。她有些小任性、小调皮、小呆萌，有时候还会有些小刁蛮。这些小个性，正好可以由她的命定之人——沈其南来包容。这就为两人携手冲破那些阻碍、建立深厚的情感羁绊提供了契机。

傅函君虽然不谙人情世故，但她却十分尊重劳动者，愿为其发声，并坚定维护他们的利益。不忘善良初心的她若经历事业、家庭、爱情上的磨难后，还真是必然会成长为倒叙里那个能说出“你尽管放马过来，我不会后退一步”的决然气场哈。傅函君前期后期的气场大反差，必须由杨幂通过一件件小事铺垫出来。我们追着更新看的，不就是这个么？

筑梦情缘(2019)

8 .0

筑梦情缘(2019)

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