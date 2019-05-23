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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 原来生活中的杨烁竟然真实到和我一模一样

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

虽然因为没和爸妈住在一起，所以囤儿从来不费心婆媳关系问题，但是看了几集《我最爱的女人们》，还是觉得蛮有趣哒。尤其是在最新一集里，杨烁和他老婆点餐吃饭后闹矛盾的一段，和囤儿生活中的情况竟然一模一样。之前觉得杨烁演戏路子很广、气场多变，以为他会是一个对什么都驾轻就熟的戏精。没想到生活中的杨烁竟然如此真实、如此“直”。

囤儿说的杨烁“直”，并不是“直男”的那个“直”，而是耿直、正直、爽直的那个“直”。你看他在家里的作用，明显是主心骨。虽然不至于被家人随时随地依赖着，但拿主意、做选择的时刻，他都不自觉地承担下来。家人也都很自然而然地紧随他所拟定的方向。家庭地位不是宣誓争出来的，而是以信赖为基，自然而然形成的。杨烁的妈妈和老婆对杨烁的信任，和囤儿的家人对囤儿的信任一样，明显是多年生活在一起，已经对脾气啊性格啊习惯啊之类的了如指掌后才积累出的嘛。可见，这些年来，杨烁的家人就是一直这么信赖他的呀。他若是个八面玲珑的人，家庭信任是不至于深入到潜意识层面哒。

说回这次点餐吃饭所引发的矛盾。这种事在囤儿这里也是一年发生好几起的典型案例。囤儿当时看得真是感同身受。囤儿的媳妇是天秤座，点餐时往往在两三样菜品间犹豫不决。囤儿就会把她犹豫的都点下，然后她喜欢吃哪个就吃哪个，不喜欢的那个囤儿就负责消灭。虽然杨烁嘴上没说，但囤儿觉得他在点餐的时候，下意识也有这种心理准备。他早就对老婆吃饭的时候会和他换饭心有准备，所以才会不经意间说出了“你总是这样”的无心之言。

囤儿的婚姻经验里，好丈夫不是不发脾气的丈夫，而是能控制自己先消火气。很明显，杨烁老婆生气的时候，杨烁心里也是不太开心的。毕竟嘛，天底下怎么可能有心里永远不闹别扭的人呢。如果有，要么是他心理有疾病，要么是他在生活中运用了强大的演技。囤儿觉得杨烁真实，就在于他不会在自己也生气的时候，还能演出不生气的样子去第一时间哄老婆。

随后，杨烁显然是更快消火的一方，并用给老婆排气的方式，试图安慰老婆，化解矛盾。囤儿也经常这样，等自己气消了之后用厚脸皮的方式去逗媳妇。当然了，囤儿媳妇也像杨烁老婆那样抱怨：“他就当什么事都没发生过一样，特别讨厌。”囤儿想借杨烁的做法，说一下心声：我们这个样子看似讨厌，其实是因为我们真的放下了，真的能把刚才的矛盾当做没发生。只有我们先放下了，我们才能像没发生过一样去哄你呀。这样的男人看上去哄人哄得慢半拍，但这样的男人绝对不会翻旧账。

杨烁老婆在和其他女嘉宾吐槽一阵后，竟然发了句感慨：“这么看来我老公还是最好的。”哎呀，虽然这句话尚不曾从囤儿媳妇口中说出，但囤儿依然感觉好欣慰呀。

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