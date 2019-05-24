文/满囤儿

20多年前，伊朗导演马基德·马基迪拍了一部叫《小鞋子》的儿童片，用生活中的一件小事，讲明白了幸福的触发机制。随着该片先后斩获11项国际大奖，马基德·马基迪成为了人文领域里关照人性最靠谱的名导。5月24日，他的新作《云端之上》将在全国院线上映。这是他第一部被引进内地的作品。这一次，他又讲明白了善良的触发机制。在普遍缺乏幸福感的中国，马基德·马基迪能否把善良的种子播撒开来呢？



如果说《小鞋子》的视角是“小孩”，那么《云端之上》的视角被延续到了“大孩”——主人公Amir虽然是一个生理完全成熟的小伙子，但他的心理还处于价值观彻底成型的前期。他未来究竟会成长为一个惹人厌的坏人，还是成长为一个被人敬的好人，此时尚无定数，而是很大程度取决于他在当下年龄段里的经历。马基迪正是捕捉到了这样一个敏感时段，通过Amir十天左右的遭遇，剖析了人性中善与恶的角力。



片中几位主要角色从经济条件上来看，都是社会的底层。而且他们不仅经济上惨不忍睹，在社会上的待遇也差到极致。感觉对于他们而言，生命中已经没有所谓的公平、幸福、自由可言了。因此，当无父无母且没有得到良好教育的Amir为了活下去而做了些不光彩之事时，观众虽然知道他有错，但都觉得尚可理解。作为一个被亲人和社会都抛弃的孩子，Amir似乎注定会堕落下去，怎么可能被触发出善良呢？马基德·马基迪的故事，总能在核心冲突发生之前，先让观众先进入这样一种思考的状态。



片中Amir姐姐的老板想要侵犯她，姐姐情急反抗时误伤了老板。如果重伤的老板死亡，Amir的姐姐将被判终身监禁。长期为了生存而挣扎，让Amir的心理状态十分原始。为了帮姐姐洗脱犯罪嫌疑，Amir来到暂时无法说话的老板床前，对其百般威胁，试图用那些原始的粗鄙手段，让老板早日开口，坦诚自己的罪恶。然而，老板的妈妈和女儿的到来，提供了触发Amir善良的契机。Amir发现这祖孙三人的境遇竟然和自己同样悲惨。在被女孩纯净的双眼盯着的时候，Amir不再执着于自己遭遇的不公，而是第一次感到了体谅。



正如《小鞋子》中所有人的幸福感都是基于体谅，《云端之上》的善良也是基于体谅。一开始Amir还想利用老板的大女儿去弄笔钱，可谓非常非常邪恶了。可奶奶和大女儿对Amir的体谅，触发了他的善良，令他悬崖勒马。其后在更多的生活中，这种温暖的、向上的效应越来越发酵。Amir已经不再是最初那个活得冷冰冰的人。他也能感染出别人心中的善良了。反思现实生活，我们也真得应该少抱怨多体谅，要让善良的触发机制连锁地传递开来啊。

