网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

http://i.mtime.com/wolfboar/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 《云端之上》：善良的触发机制又被这位名导讲明白了

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

20多年前，伊朗导演马基德·马基迪拍了一部叫《小鞋子》的儿童片，用生活中的一件小事，讲明白了幸福的触发机制。随着该片先后斩获11项国际大奖，马基德·马基迪成为了人文领域里关照人性最靠谱的名导。5月24日，他的新作《云端之上》将在全国院线上映。这是他第一部被引进内地的作品。这一次，他又讲明白了善良的触发机制。在普遍缺乏幸福感的中国，马基德·马基迪能否把善良的种子播撒开来呢？

如果说《小鞋子》的视角是“小孩”，那么《云端之上》的视角被延续到了“大孩”——主人公Amir虽然是一个生理完全成熟的小伙子，但他的心理还处于价值观彻底成型的前期。他未来究竟会成长为一个惹人厌的坏人，还是成长为一个被人敬的好人，此时尚无定数，而是很大程度取决于他在当下年龄段里的经历。马基迪正是捕捉到了这样一个敏感时段，通过Amir十天左右的遭遇，剖析了人性中善与恶的角力。

片中几位主要角色从经济条件上来看，都是社会的底层。而且他们不仅经济上惨不忍睹，在社会上的待遇也差到极致。感觉对于他们而言，生命中已经没有所谓的公平、幸福、自由可言了。因此，当无父无母且没有得到良好教育的Amir为了活下去而做了些不光彩之事时，观众虽然知道他有错，但都觉得尚可理解。作为一个被亲人和社会都抛弃的孩子，Amir似乎注定会堕落下去，怎么可能被触发出善良呢？马基德·马基迪的故事，总能在核心冲突发生之前，先让观众先进入这样一种思考的状态。

片中Amir姐姐的老板想要侵犯她，姐姐情急反抗时误伤了老板。如果重伤的老板死亡，Amir的姐姐将被判终身监禁。长期为了生存而挣扎，让Amir的心理状态十分原始。为了帮姐姐洗脱犯罪嫌疑，Amir来到暂时无法说话的老板床前，对其百般威胁，试图用那些原始的粗鄙手段，让老板早日开口，坦诚自己的罪恶。然而，老板的妈妈和女儿的到来，提供了触发Amir善良的契机。Amir发现这祖孙三人的境遇竟然和自己同样悲惨。在被女孩纯净的双眼盯着的时候，Amir不再执着于自己遭遇的不公，而是第一次感到了体谅。

正如《小鞋子》中所有人的幸福感都是基于体谅，《云端之上》的善良也是基于体谅。一开始Amir还想利用老板的大女儿去弄笔钱，可谓非常非常邪恶了。可奶奶和大女儿对Amir的体谅，触发了他的善良，令他悬崖勒马。其后在更多的生活中，这种温暖的、向上的效应越来越发酵。Amir已经不再是最初那个活得冷冰冰的人。他也能感染出别人心中的善良了。反思现实生活，我们也真得应该少抱怨多体谅，要让善良的触发机制连锁地传递开来啊。

云端之上 Beyond the Clouds(2017)

8 .3 / 8 .0

云端之上(2017)

影评(29)

收藏(35)

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：原来生活中的杨烁竟然真实到和我一模一样 >>

满囤儿

满囤儿 (北京)

男 35岁 双子座

日志分类

我的所有分类(1652)

娱评(55)

剧评(144)

话题(14)

行业(15)

书评(3)

专访(8)

影人(160)

盘点(34)

影评(1026)

如果我写...(2)

日志标签
喜剧片 爱情片 动作片 小说改编 悬疑片 3d 动画片 惊悚片 续集 魔幻片 处女作 科幻片 功夫片 香港电影 剧情片 战争片 改编 青春片 电影盘点 剧场版 翻拍 传记片 励志片 警匪片 灾难片 漫画改编 恐怖片 文艺片 历史片 纪录片
更多 >>