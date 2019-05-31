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编辑 | 删除 第三次冲击！《花儿与歌声》叒点明乡村教师的真正价值

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

今天囤儿想和大家聊聊“乡村教师”，一个大家既熟悉又陌生的名词。熟悉，是因为我们经常见到这四个字，也知道它指的是哪一类人；陌生，是因为我们很多人在成长的几年、十几年、几十年里，并不一定会遇到这类人。因此，大部分人对乡村教师的认知，是通过文学、影视、媒体报道等非接触性渠道来获得的。那么这些渠道是否深入地点明了“乡村教师”的真正价值，也就决定了你是否真得懂这个词的分量。5月31日全国上映的电影《花儿与歌声》就挖掘出了乡村教师的真正价值，给囤儿带来了第三次冲击。

囤儿第一次感觉对乡村教师这个概念有了更进一步的认知，是阅读刘慈欣短片小说《乡村教师》的时候。相信所有读过该小说的人都会和囤儿一样感受到了巨大的冲击。可惜宁浩将其改编成了完全跑偏的《疯狂的外星人》，令人失望透顶。囤儿第二次感觉对乡村教师这个概念有再进一步的认知，是在综艺节目《巅峰之夜》里看到了来自台湾某乡村学校的“铃漾扯铃团”的表演。在一名乡村教师的带领下，这群孩子通过精研空竹表演，实现了“走出去”的梦想。

与这两次冲击一样，《花儿与歌声》第三次点出了乡村教师真正的价值。在这部电影里，我们能够对这个职业有更进一步的认知。片中的乡村教师相对有一点儿特殊，是一个小分支——支教教师。支教教师一般来自于城市，多为刚毕业的大学生。他们不同于刘慈欣笔下的李老师，也不同于扯铃团的教练。他们很难像那两位一样一登场就是伟大的、无私的、坚定的，他们往往需要经历和学生一起成长的过程。

从故事层面上看，《花儿与歌声》的主人公是学校里的一群留守儿童；可是从主题层面上看，囤儿觉得支教老师高虹才是主人公。这群留守儿童大部分都有自己的心结，会影响学习动力和自信建立，甚至还有因为心结而做出过错行为的。高虹在授课之余，一个学生一个学生地去“破案”。并用合唱团的方式，把解开心结的学生们凝聚在了一起。这些，都是她教师本职工作之外的工作。也正是乡村教师对比城市里的老师们，所多出来的社会责任与社会价值。

高虹挖掘出眼盲的小心明的唱歌天赋，让她有了体现自我价值的机会。这与扯铃团教练的工作体现出了同等的价值。乡村教师的价值不仅是传道授业解惑，更是希望的播撒。乡村的孩子，无论是不是留守儿童，都有走出去看世界的权利。可是这个机会并不能等着天上掉，而需要老师以他/她的学识、技能、经验、用心去挖掘。在现代社会，给人一个改变命运的机会，显然是功德无量的呀。《花儿与歌声》原著小说之所以拿那么多奖，没准儿就是因为这个思想层面上的深度。如此看来，把握住精髓的改编电影，也得收割上一圈奖项吧。

花儿与歌声 Flowers and songs(2019)

8 .0

花儿与歌声(2019)

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