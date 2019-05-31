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编辑 | 删除 《尺八·一声一世》可为人生增色，但有两个层面

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

每个人的人生，都是在一张白纸上不断增色的画卷。随着年龄的增长、阅历的增加，很多不经意间接触到的东西，都会成为我们人生中宝贵的增色。比如5月31日全国上映的纪录片《尺八·一声一世》，就可以为人生增色。毫不夸张地说，观影前99%的人对尺八这款乐器都一无所知。可是由于该片丰富的角度和多层次的挖掘，观影后99%的人都会对尺八这款乐器有很深刻的认知。显而易见，但凡看了本片的人，其人生画卷上都加上了尺八这充满悠远绵长气质的一笔。只不过，这一笔有多重，影响有多深多广，还因人而异地存在着两个层面。

第一个层面是浅层面，是每个看了《尺八·一声一世》的人都会得到的收获。影片一开始是一段街头采访，用事实证明了尺八在现代人群中的认知度几乎为零。甚至有九成的人压根儿不知道这是个乐器。于是，影片明确了自己的创作责任——全方位由浅入深地介绍尺八。主创从最浅的一环入手，用以尺八为主乐器的《火影忍者》主题曲来了个超燃的开场轰炸。一瞬间就拉近了尺八和大众的距离。

随后，影片通过数个角度，多个层次，为观众展现了尺八的方方面面。中日美等地的尺八演奏家、学习者、制管师在相应的段落依次登场，详细地介绍尺八在演奏、学习、制作、传承、创新、推广中的困境与希望。短短几十分钟，影片条理清晰地溯源了尺八的历史，探访了当代尺八人，让观众对尺八的历史、现状和将来都有了一个准确的了解。以后无论在何种环境下再提到尺八，看过本片的观众都会有的聊，且不至于出错。

第二个层面是深层面，是个别看了《尺八·一声一世》的人自省后得到的收获。看了本片不喜欢尺八是不可能的，但是如果只是喜欢听一听，参加个佐藤康夫、小凑昭尚等著名演奏家的音乐会的话，那还只是人生增色的浅层面，或者说只是情趣层面。虽然我们不可能看完影片就去投身尺八的相关事业，但是我们可以从尺八人身上，看到把事业做到问心无愧的方式方法。他们对待尺八的态度，很多是可以学习到我们自己的事业和爱好中来哒。

比如海山曾讲到如何用几年的时间把一个基础技巧练到炉火纯青，并且点出如果你的演奏技巧达不到100%，就不可能制作出100%的尺八。这不正是可以受益一生的智慧么？还有那些一辈子精研尺八制作的老师傅，既展现出了对传统技艺的精益求精，还不禁锢思想，拥抱现代科技，用电脑建模等新科技手段，让尺八的制作在自己手上打开了更广阔的空间。还有佐藤康夫在作曲上对精神传达和主题拔升上的探索、小凑昭尚尝试将尺八与现代乐器组成乐队等等，都带给人们很多启示。

浅层面的情趣与深层面的智慧，《尺八·一声一世》是你人生中不容错过的增色。

尺八·一声一世 One Sound, One Life(2019)

9 .0

尺八·一声一世(2019)

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