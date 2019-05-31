文/满囤儿

明知道很多观众是冲着大幂幂和大霍霍来追《筑梦情缘》的，可是该剧的开篇还是大胆地秀了波神操作——前4集半都在讲主人公的少年，直到第五集的结尾，成年版的傅函君和沈其南才千呼万唤始出来。这波操作有可能被心急的观众吐槽，但无可置疑的是，剧集为几位主人公的个性和命运都埋下了足够的伏笔。随后的剧情中，我们也能看到傅函君（杨幂 饰）、沈其南（霍建华 饰）和杜少乾（张峻宁 饰）代表了三种育儿模板。家庭教育对孩子的影响，是本剧建筑之外的另一个不容忽视的主题。



在最新的剧情中，杜少乾的母亲打了儿子心爱的女人露西一个大嘴巴。也正是这一巴掌，彻底激怒了原本乖乖的听话儿子。杜少乾收拾行李从家里搬了出去，与父母的矛盾公开化。其实，在剧集初期，杜少乾是最成功的育儿模板——张峻宁帅气的外形加上宾夕法尼亚大学的学霸内涵，都是深受妈妈观众们喜爱滴。能养出这样的儿子，谁不骄傲得仰着头走啊！



可惜杜少乾式的育儿失败往往是最遗憾的。父母近乎严苛的要求，虽然能塑造杜少乾完美的才华，但是也会在其心中埋下过强的胜负欲。剧中他也的确因此一度陷入阴谋，差点儿黑化成令人讨厌的坏人。还好真爱激发了他心底里的善良与纯真，被爱救赎的杜少乾学会了父母没有赐予的包容。因此说，露西对杜少乾的正面影响，超过了父母的管控与安排。



父母不喜欢杜少乾和露西交往，并采用了两种虽不相同，但都会带来巨大伤害的方式。碍于父亲暴政式的铁腕手段，杜少乾不得不屈服。尽管他和露西目前被阻断了，但估计大家都还是期盼着他与露西的关系能在后面的剧情中峰回路转破镜重圆。毕竟，如果这次父亲的暴政真得逞的话，那杜少乾的悲剧命运可就真的难以挽回咯。



对比杜少乾的成长，傅函君和沈其南就幸运得多了。沈家虽然早早地遭遇了灾祸，但是失去亲人的沈家三个孩子都早早地受到了父亲重情守义、善良无畏品行的影响，并在生活中传达给了身边人。虽然现在沈其南因为父仇而和傅家的关系十分紧张，但是从他的内心活动中我们可以看出，他并未忘记傅家的养育之恩。



傅函君给人的印象是很独立很完美的，这和她的家庭条件所给予的优渥的成长环境有关。可是同一个家庭里，因为“偏心”程度不同，也会把孩子塑造成完全不同的两个人。傅承龙比傅函君差得何止几条街啊~~~而看似完美的傅函君，其实因为亲生母亲的被抛弃经历，也对婚姻、爱情、家庭存有隐隐的失望情绪。不过，这都是为后期人物互相的“救助”埋伏笔啦。三大育儿模板，有成有败，成则美满，败则补救。

