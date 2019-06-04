文/满囤儿

印度电影，尤其是类型鲜明的印度电影，往往会有很多“耍帅”镜头。他们喜欢用特写、升格、快速的推镜头等手段，刻意地在某一个镜头中凸显角色的气场。这是在印度本土相当受欢迎的手法，但是到了其它国家是否依然适用呢？其实，就在同属东方审美的中国观众这里，就已经有不少人在质疑这种“耍帅”镜头了。毕竟，这种耍帅被小鲜肉偶像们学了个皮毛，并演化出一整套虚假繁荣。可是一部部印度神片告诉我们，耍帅前如果做足了功课，也是可以被原谅哒。6月5日在中国内地上映的《无所不能》就是个好示范。总招黑的偶像们，赶快来学习一下吧。



本片的中文译名口气非常大，但囤儿看过后发现，“无所不能”这四个字既契合了故事内容，又配得上影片的质量。首先，影片的主人公其实是有巨大缺陷的人。好莱坞也喜欢拍“无所不能”，但那都是超越人类的超级英雄。本片的主人公是低于常人的盲人，怎么还无所不能呢？这个疑问显然能够吊足观众的胃口。



随后和绝大多数印度电影一样，本片用了很长的篇幅为核心事件做铺垫。盲人动画配音师罗汉和盲人钢琴女孩苏普丽雅从相识相知到相恋相爱，充满暖色的浪漫。大家注意，在这段铺垫戏里导演并没有给出耍帅镜头，只是很舒缓地讲述主人公的爱意，很巧妙地埋下了好多伏笔。两位主演都有很高的颜值，但由于饰演盲人，所以他们的眼神会让观众感觉怪怪，不习惯。影片用较长的、较缓的讲述，可以让观众慢慢习惯他们的眼神，重新认可颜值。只有你真的觉得他帅，才会在后期看他“耍帅”时不膈应哈。



本片的核心事件是苏普丽雅遭遇人祸，罗汉在一环环的打击过后，不得不向有权有势的几个仇人发起还击。这时你会发现，原来前边的铺垫里有好多伏笔，都会在罗汉复仇行动中起到至关重要的作用。一个盲人，不仅要抗击恶人，更要用“完美犯罪”的方式来实施天诛。这只能用一个词来形容——解恨。



果然，被逼到绝境的罗汉用超硬核的方式，实现了意想不到的“无所不能”。他先后三次，对三个仇家实施了完美的天诛，可谓一次比一次更解恨。除了罗汉之外的角色，其视角内所看到的，就是宿命般的恶有恶报，完全找不到人为痕迹。在他们看来，只有无所不能的神，才能对这三个恶人实施如此这般的惩罚。



银幕内的人服罗汉，银幕外的人自然也服罗汉。的确，在罗汉惩罚仇人的过程中，导演给了他一些耍帅的镜头。可是罗汉的所作所为，着实解恨，也着实帅气。观众在情绪宣泄的同时，是需要这种视觉宣泄哒。那这种耍帅镜头不仅不会让人烦，反而会成为解了恨的人的high点。因此说，耍帅之前，还是得拿作品说话。不是么？

