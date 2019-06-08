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编辑 | 删除 人物蜕变源于信仰，《反恐特战队之天狼》书写热血成长史诗

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

由爱奇艺、武警部队政治工作部宣传文化中心、京都世纪影视联合出品，尤小刚导演执导，爱奇艺高级总监、奇星戏剧工作室总经理李莅樱任总制片人，杨旭文、代斯、魏晨、周庭伊、李幼斌、石兆琪、缪海梅、孙振宸、王帅博等演员联袂出演的反恐军旅剧《反恐特战队之天狼》昨日收官。在我方卧底的配合以及多方力量的协助下，恐怖分子最终无处可逃，被一举歼灭，大快人心。

值得一提的是，本剧在塑造人物形象上颇有独到之处，剧中人物的成长不流于表面，而是深入到信仰层面，对当下的年轻人具有很强的感染力。

秦晓阳（杨旭文 饰）、姜玫（代斯 饰）、唐石（魏晨 饰）、宋安琪（周庭伊 饰）四个主要角色，代表了四种不同性格的年轻人。他们有能力有天赋，却因为人生经历的不同，而走上了不同的道路，但最后都靠着满腔热血找到了信仰。心中信仰的逐层加深，又一点点体现到了他们的外在精气神上，信仰与成长在时间维度上的因果，被主创挖掘得尤为深入。

秦晓阳刚登场时是一副随心所欲的姿态，不断惹事和制造麻烦，是父母心中没长大的孩子，但进入天狼特战队后，意志在训练、作战中得到锻炼，逐渐成长。父母前后被恐怖分子绑架、队长赵大鹏牺牲更是让他瞬间成熟，感受到了身上的责任，此后的反恐实战中他拼尽全力，展示了作为天狼人的英勇与热血。可以说，秦晓阳这种蜕变是由内而外的，坚守正义、不怕牺牲的精神从成长那一刻起就已经深深融在了骨子里，所以面对恐怖分子他没有丝毫的畏惧。

同理，在塑造姜玫这个人物时，站在了观众的视角，用生活化的方式让人物变得更加鲜活。大数据专家姜玫，在正式加入特战信息中心之前，也会有作为女生的小任性，譬如和父母的斗嘴，但当她成为主力，与一线反恐战士们默契配合完成一次又一次反恐任务时，你能感受到她身上焕发出来的精神气和新面貌。执行反恐任务的过程中，不管情况有多复杂，局势有多紧张，她都能冷静处理每一次遇到的困难，在反恐行动中发挥了不可估量的作用。因此，这样的人物形象更能让观众找到共鸣。

如果说秦晓阳和姜玫这两个人物的蜕变让人感慨的话，那么唐石和宋安琪的经历就更让人内心久久不能平静了。被伯戈洛夫要挟的唐石，表面上是在为恐怖分子做事，因此和好兄弟反目成仇、被外人误解，实际上却是一个热血正义、坚守底线的正能量爱国青年。在卧底王铎（李幼斌 饰）的帮助下，唐石成功进入恐怖集团核心网络基地，利用自身的电脑编程优势破坏其系统，而后又在追剿恐怖分子的关键时刻为特战信息中心传递有效情报，发挥了重要作用。至此，唐石骨子里那份对国家的炙热之心得到充分展现，而两种剧烈的反差也将人物变得更加立体。

对唐石默默付出、痴情不已的宋安琪是全剧最让人心疼的角色，但剧集并未着墨太多对人物情感进行描写，而是在人物的心理变化上做了精准的刻画。宋安琪作为伯戈洛夫养女，有着太多的身不由已，期间也做过不少错事，但在唐石的影响下，加上内心深处的善良，她一步步挣脱伯戈洛夫的摆布，帮助唐石，最终完成了自我救赎。剧集结尾，宋安琪被政府军包围，从容赴死的画面让人印象深刻，这背后，正是宋安琪对于正义的坚守。

剧集第40集特战指挥中心的参谋长和指挥长有过一次聊天，参谋长感叹：“这群年轻人呐，成长得很快呀！”的确如此，虽然他们有着不同的身份背景和性格，但最后都殊途同归，完成了从身体素质到心理状态及精神层面的成长和蜕变。这群人不仅胸中满怀热血之意，更在于信仰在心中生根发芽。

他们在成为反恐战士之前也是普通人，但经历过心灵的洗礼，不论精神面貌还是心中信仰都发生了翻天覆地的变化，这也正是剧集让人称道之处。

《反恐特战队之天狼》告诉我们，成长是每一个人都必须经历的过程，只不过令人倾慕的、敬佩的成长，应该是源自于精神层面的、信仰层面的成长。从这一点说，《反恐特战队之天狼》给予我们的，不仅仅是48集爽快的视觉体验，更是关于成长的思考，关于人生价值的标尺。

反恐特战队之天狼(2019)

8 .0

反恐特战队之天狼(2019)

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