文/满囤儿

曾经我们觉得《绣春刀》里的崇祯皇帝是新生代演员叶项明的惊鸿一瞥，如今《追龙2》里的龙志飞让我们认识到他对角色的认知与把控已经又上了一个台阶。在这部描述贼王的影片里，叶项明饰演的龙志飞其实有两个身份，一个是贼王龙志强亲情上的弟弟，另一个是贼王龙志强事业上的小弟。他既是哥哥的软肋，也是大哥的干将。叶项明很好地拿捏着龙志飞身上的这种双重性，在四大影帝飚戏的舞台上，为自己挣得了一道追光。



龙志飞初登场的身份是龙志强的亲弟弟，是作为警方卧底计划的突破口。由于故事线的引导，观众会先入为主地将这位弟弟认同成社会新闻里的败家富二代。叶项明也顺应着观众此时的期待，在地下赌场的戏份中将龙志飞的初始形象塑造成了一个帅气却嚣张，颇为招人讨厌的富二代。可是大家有没有想到，为什么主创不直接将警方的突破口设定成龙志强的儿子，而设定成弟弟呢？原来，龙志飞这个角色的剧作功能，不仅仅是卧底突破口这么简单。



龙志飞的第二场戏就已经展现出身份的多样。他用一个自制的炸弹，设了个小局来考验新认识的人才何天。这场戏本来看点在何天，可是叶项明看出了这场戏对塑造龙志飞的关键作用，很用心地去演出了这场戏份中的人物特点。首先这场戏宣告出龙志飞在龙志强犯罪团队里的地位。他不仅是龙志强亲情上的弟弟，更是其犯罪事业里的干将。他肩负着考验新人的重任，并且保持着与大哥相同的气场——谨慎包裹着狠辣。换言之，叶项明这场戏里的龙志飞，是为后边登场的梁家辉版龙志强做气场铺垫。



其次，这场戏还有个剧作功能，就是要点明龙志强集团目前的技术缺口，从而为卧底的进入提供契机。因此龙志飞在这里要被何天小小地"耍”一下。叶项明演出了被耍后颇为可爱的小尴尬，也就演出了龙志强集团内部的一种情义关系。观众从这里就能预知到龙志强对集团内的人，采用的是怎样一种统领方式。



随后龙志飞单独登场的戏份就很少了，他大部分时间都是和龙志强团队一起出镜。这时观众会发现，龙志飞在这个团队里，并没有因为亲弟弟的身份而得到什么特殊待遇。他和博士啊、兔兔啊等人一样，都是龙志强事业上的一员干将。叶项明收起了初登场时的流气，转而一副干练气质。可以看得出，他是那种值得信任的先锋，是大哥可靠的左膀右臂。尤其是后期龙志强和警方展开斗智斗勇，龙志飞义气兄弟的身份就更加明显了。

义气，在港片里是用来区分坏人和枭雄的一项指标。龙氏兄弟之所以在片头旁白里被称之为枭雄，正是因为他们不仅仅是亲情兄弟，更是义气兄弟。叶项明能演出龙志飞的双重身份，势必会很得香港导演的喜爱。估计以后我们会经常在中港合拍的片子里见到他的身影哈。

