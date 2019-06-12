文/满囤儿

像足球篮球这样的团队竞技体育，团队的配置具有决定性的作用，并因此造成教练员作用有限的错觉。比如很多球迷就会觉得，既然有五位全明星在手，让我来当金州勇士的主教练，也能拿总冠军啊！与此同理，团队属性同样鲜明的电影创作，也往往因为团队配置的豪华，让人低估了导演的价值。比如6月14日国内上映的《妈阁是座城》便拥有令人感到万无一失的豪华配置，肯定会有观众感叹：有这样的剧本和这样的演员，换我导演也一样会是佳作呀？



《妈阁是座城》的配置究竟有多万无一失呢？首先我们来看一剧之本的剧本环节。本片改编的原著是严歌苓2012年所作的一本长篇小说。严歌苓早在1988年便在拉斯维加斯对赌客群体进行了一番观察，2012年更是听到了几个足以触发创作灵感的赌徒真实故事。当她决定以此为题创作文学作品后，她一有时间就去澳门赌场，学赌博、体会赌博心理、采访赌客和赌场经纪人。在得到足够的细节来丰满故事和人物后，严歌苓终于写出了以“赌城”为背景，勾连起拉斯维加斯和澳门，浓缩为具象化的体现中西特色的“妈阁”。



可以说，《妈阁是座城》的灵感和素材是第一手的；故事和人物也是千锤百炼的；分析和挖掘更是独一无二的。况且在剧本改编的过程中，不仅严歌苓亲自参与，还有两位大神也来了——一位是写出过《霸王别姬》和《活着》的芦苇，另一位是曾两次获得香港电影金像奖最佳编剧的陈文强。芦苇擅长把握时代投射和人物命运，陈文强擅长镌刻女性心理。这三位大神一起打磨出的剧本，放在好莱坞，怕是要进年度剧本黑名单了吧。



其次我们再来看看演员的配置，又是近年少见的非流量决定论。白百何经历了那么多起起伏伏，演历尽沧桑的梅晓鸥刚刚好。要是早几年，白百何怕是还走不出小妞电影的巢窟呢。与梅晓鸥爱恨纠葛的三个男人，也是选了相当赞的演员，一个吴刚，内敛到可怕；一个黄觉，周身文艺气场；一个耿乐，看似低调实则危险。他们都是能给角色由表及里多层次诠释的演员，即便是片中的命运跌宕十分复杂，也不会在某一个镜头里让角色的言行失去说服力。



这么好的剧本和这么好的演员，导演的工作果真就会变成“谁都行”吗？显然不可能。建议那些自诩I can的网友，在看完影片后，去找李少红导演的专访了解一下。你会发现，即便是有如此豪华的配置，导演依然要做很多加分和提升的工作。比如影片主题的把握，就是李少红导演的功力显现。这个故事对于绝大多数人而言，提炼出的主题无外乎“赌博令人迷失本性”之类的老生常谈。可是李少红导演却提出了“穷疯了”这样一个言辞通俗，却格外又狠又准的主题，并用充满美学的镜头一环环地向着主题刺去。OMG，豪华配置就应该找个好旗手，而好旗手也的确应该带着豪华配置向前冲。

