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编辑 | 删除 《三流勇士》有颗《冠军的心》，搏击人今夏发出两声叹息

满囤儿 发布于：
文/满囤儿
没想到今年夏天的6月14日，内地院线将同时上映两部以搏击运动员人生价值体现为主题的影片——《三流勇士》和《冠军的心》。中国是功夫大国，因此搏击经常被当做一种动作元素用在其它类型片中，反而以搏击人的人生为视角和笔触的电影少之又少。艺术创作往往就是这样，要么不来，来就来个汹涌澎湃。给别人做嫁衣这许多年，搏击人终于在今夏为自己发出了两声振聋发聩的叹息。
《三流勇士》的编剧&导演是张太海。别看这是他作为导演的处女作，但他这几年一直是搏击圈和影视圈间最有名的桥梁。他为很多动作大片提供武术方面的技术支持，也为很多搏击人牵线了在影视舞台大展拳脚的机会。在内地，说起搏击&影视跨界，张太海无论是资历还是能力，都配得上“第一人”的title。《冠军的心》的编剧&导演是有着浓郁个人风格的刘奋斗。虽然他没打过拳，但他在近几年和资本的交锋中，完全就是一种勇士姿态。
因此，《三流勇士》基于搏击圈的真实人物、真实经历、真实情感、真实场景、真实内幕，对搏击人内心中积极的和消极的情绪都会有更准确的挖掘。而《冠军的心》有刘奋斗经典的“流氓”气质，以及更加戏剧化的矛盾冲突和更加视觉化的比赛过程。两位均为自编自导的主创，充分地实现了各展所长。
《三流勇士》的主演淳于珊珊从知名度上不及《冠军的心》的杨坤，不过从两人为拍戏所做的准备中可以看出，他们都是将作品放在第一位的真男人。两位都不是运动员出身，但是都为了呈现职业拳手的身材，进行了以月为单位去计量的特训。从片中的形象可以看出，他们不仅肌肉和体脂率已然达标，就连技术动作和眼神都相当到位。不得不说，认真的男人就是自带魅力光环。不过《冠军的心》只使用了拳击一种搏击技，而《三流勇士》则包含了自由搏击和MMA。这意味着淳于珊珊需要学习的搏击招式，远比杨坤多哈。老哥俩儿私下要是切磋的话，还得好好商量一下该采取哪种规则。呵呵~~
NBA有句经典的表达：“永远不要低估一颗总冠军的心。”其实这句话放在任何一个竞技体育里都适用。《冠军的心》直接精简了这句话来作片名，而《三流勇士》则用了一种黑色幽默的方式进行了自嘲。这也同样体现在了作品的故事讲述和主题探讨之中。《冠军的心》把一切放在明处，直接刺激观众；《三流勇士》则隐藏了大量的内心活动，等待观众体会。当拳台延展为人生的舞台，每个人都需要拼尽全力，都要用自己的手抓住尊严与荣誉。我们可能只是一个三流勇士，但我们必须找到自己那颗冠军的心。
三流勇士 Whack(2019)

8 .0

三流勇士(2019)

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