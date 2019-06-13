文/满囤儿

无论哪个档期，爱情喜剧一直都是内地观众的最爱类型。说白了，爱情是大家最喜欢的情感元素，而喜剧则是减压的良药。在爱情的浪漫中开怀大笑，无疑是从工作的紧张中放松出来的最佳方式。6月14日内地将映的《侣行攻略之确认你是我的人》就是一部很不错的爱情喜剧。在鼓浪屿的美景之中，数对角色交叉着他们的命运，为观众奉上了爱情与喜剧的大餐。



《侣行攻略之确认你是我的人》采用的是多组角色的多线叙事，结构上类似于《疯狂的石头》，或者可以称之为爱情版“疯狂的石头”。如果按演员来分的话，为这样五组：谭卓和赵英俊一组、张磊（青岛籍演员）和草莓（外籍美女）一组、杜天皓和尹嘉萱一组、张磊（好声音冠军）和董立范一组、尹熙水和巴多一组。



谭卓和赵英俊这组演了一出“冰与火之歌”。谭卓演了个冷艳的御姐，身份是位名编剧。而且她还有编剧的通病——轻微抑郁。这使得她更显生人勿近。赵英俊饰演的则是一个渴求拍出好戏的小导演，为了能够拿到名编剧的好本子，硬着头皮来啃谭卓这个冷骨头。结果可想而知，热得头发都爆炸的赵英俊自然被冷得宛如行走的空调的谭卓给灭火灭到怀疑人生咯。





中国草根和外国美女这组简直就是东北大炖菜，喜剧效果量大到撑破肚。中国草根小伙子被外国小妞的亲友团追着跑遍了鼓浪屿，多次命悬一线。然而咱草根小伙就是有草根绝技，那就是以情动人，任凭你家长团张牙舞爪，咱就死死征服了小妞的心。你能咋滴？



杜天皓和尹嘉萱这组直接从台湾小清新校园爱情喜剧里穿越了过来。两个人都是高颜值低智商，平时看着大眼睛眨巴眨巴地蛮伶俐，一到推进恋爱关系的关键步骤就掉链子。尤其是这个杜天皓，把网上的那些不靠谱泡妞大法拧巴着用来用去，屁用不顶事。气得所有男观众都想给他来个亲身示范。





好声音冠军张磊的演出算是一个不小的惊喜，与身材独特的董立范演出了文艺片的正经范儿。不过大家都知道，喜剧片怎么可能正经地玩文艺爱情呢？这不过是一种黑色幽默罢了。各种视觉上的大错位，让人忍俊不禁。



尹熙水和巴多是本片多线叙事中唯一的一对兄弟，这俩人继承了中国黑色幽默必须有“蠢贼”型角色的光荣传统。两个人虽然是讨债的猛男悍将，但是却全程出糗。由于多线叙事，所以他们总是被其它线索里的人坑，而且坑得越来越惨，最后惨到令人不忍直视。





《侣行攻略之确认你是我的人》将五组人拧在一起，绑在一起讲，不仅加快了节奏，提高了笑点密度，更营造了人人皆糗的另类世界观。不过即便是糗到如此，只要忍过去扛过去，就能迎来美好的爱情与对的人。这样想来，影片还是蛮治愈哒。

