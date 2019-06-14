文/满囤儿

经过小说和网剧的多次塑造，“秦明”这两个字在华人圈已经成为了一个广为人知的符号。其外在形象多种多样，而其内在精神却高度统一。6月14日全国上映的《秦明·生死语者》是“法医秦明IP”的第一部电影，因此也是第一个银幕版的秦明形象。作为IP的首部院线电影，观众自然对其充满期待。虽然《秦明·生死语者》并没有讲述该系列最初的案子，也就是没有讲述秦明作为法医的起源，但本片却非常地道、非常巧妙、非常准确地讲述了秦明之所以成为秦明的初心。可以说，虽然面世时间落后于多个网剧版本，但《秦明·生死语者》里的秦明更接近于最初的秦明。这可能也正是原著作者给本次改编打出98分的原因吧。



内地稍微有观影经验的人都知道，影版的《秦明·生死语者》在拍摄解剖场景时的尺度，一定是极其有限的。可这并不会束缚住影版的创作者。他们为系列找到了两个非常有突破性的创作方向。首先，他们并没有直接改编小说中的某一个单独案件。本片改编自法医秦明系列的第一部《尸语者》。书中共收录了20个独立成章的案子。虽然其中的每一个都有改编的空间，但并没有主线串这20个案子。因此，主创为了最大限度地还原《尸语者》，采用了重组案中案的方式。



主创从《尸语者》中选了11个案子，包括《沉睡之妻》、《大眼男孩》、《死寂圣诞》、《死亡骑士》、《校园禁地》等高人气篇章，然后对其进行犯罪手法、解剖细节、破案思路上的解析、引用、提炼，组合出一个连贯的、复杂的案中案。这个案中案可以更加全面地展现法医在破案中所担任的工作和起到的作用。



其次，在挑选和重组案件的时候，主创还秉持着一个标准，那就是在这个案件中，秦明作为一个角色所呈现出的身心感受和情感纠葛。电影嘛，只有人物活起来才能真正有生命力。为了塑造最初的秦明，《秦明·生死语者》不仅将书中秦明的女友铃铛拆分成了嘉嘉和顾宛源两个人，还把被网剧改了性别的赵大宝还原成男儿身。如此一来，秦明在办案中和办案外，都有了清晰的心境折射。从“鬼手”到“佛心”，严屹宽版秦明不只有传统印象的冷俊，还更加立体，有血有肉。



虽然不是最初的案子，但是片中秦明的大部分台词和情绪，都来自于原著的原文。不仅如此，由于作者秦明的亲自参与，影片的部分细节还采用了他尚未写入作品中的在工作中的亲身经历。因此说，从人物上来讲，《秦明·生死语者》无疑是目前为止最接近于小说秦明和作者秦明的一个影视角色。同时，他也是最能展现出法医职业各种心酸、各种艰难，甚至是各种困惑的角色。这不是一部靠案件猎奇，靠视觉骇人，靠话题炒作的电影，这是一部为法医正名，能推动中国电影向前迈进一小步的电影。

