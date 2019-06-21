文/满囤儿

有很多历史事件或历史人物，因为其精神层面的伟大，逐渐演变成了一个个代代相传的故事。后世无论新出现何种艺术表现形式，都会从中取材。比如关云长、岳飞、杨家将等等。在囤儿看来，上世纪30年代赣南老区的“八子参军”也具有这一潜力。因为精神层面的伟大，这个事迹必将超脱历史，成为一个代代相传的艺术素材。这不，我国著名导演高希希便将其拍摄成一部硬核战争片，那就是6月21日全国上映的《八子》。



“八子参军”是一位母亲将自己的八个儿子送上战场，追随中国共产党，为了光明的新中国前赴后继、浴血奋战的感人事迹。《八子》取材于此，却并没有贪多求全——兄弟中的六人已陆续牺牲，只剩下大哥杨大牛（邵兵 饰）和最小的孩子满崽（刘端端 饰）。满崽找到了大牛的部队，成了哥哥麾下的普通一兵。经过一场场战役的淬炼，新兵满崽迅速成长为一个真正的战士。由此可见，《八子》对“八子参军”采用的是截取式创作，更能凸显此事迹精神层面的悲壮。它体现的是中华民族血液中流传下来的一种精神，这种精神曾经在岳飞、杨家将等民族英雄身上闪耀过。这次在赣南老区的闪耀，也必将被一代又一代中华儿女传颂下去。



电影是视觉触发情感的艺术，因此像《八子》这种内涵深刻情怀浓烈的故事，必须配上足够震撼的视觉。从影片所展现出的“中国式战争大片”质感可以看出，我们的电影工业与国际水准真的已经看齐了。片中的每一场战争，都被高希希拍得十足硬核——枪炮轰鸣、尘土纷飞、血溅残阳。虽然主人公的部队大多数时间都是以弱对强、以少对多，但是他们凭借英勇的气魄、强硬的坚守，每每能够与之一战。尤其是最后一场，为了掩护大部队安全撤离，杨大牛带领弟弟满崽和全体战友浴血肉搏，直至弹尽粮绝。



被本片震撼到的可不止囤儿一个。北京电影家协会副主席，中国电影家协会理论评论委员会会长，中国电影评论学会副会长尹鸿教授对《八子》战争场面的评价，和囤儿的个人感觉基本一致：“国产片中少有的悲壮惨烈，制作水准达到了新的高度，从头到尾的战争场面，制作水准上不亚于《血战钢锯岭》。”



提到好莱坞战争片，囤儿还想多聊几句。好莱坞的战争片在战场视觉上的确很震撼，但他们的主题大部分是个人英雄。《八子》在战争场面同样硬核的情况下，却能够将个人英雄主义融于集体主义之中。无论是杨大牛还是满崽，体现出来的都是无私奉献、舍己为人、真诚朴实，从不追求个性的张扬，而是一种“有爱”的氛围。从这一点来看，《八子》的中国式英雄的价值观，是跟好莱坞英雄有根本区别滴。

