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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 《六月夏初》组完三对青春CP后，落单那个反而最该认领

满囤儿 发布于：
文/满囤儿
进入六月，天气炎热，我们需要更加清凉的视觉享受。于是，校园青春片似乎成为了不错的选择。06月21日内地上映的《六月夏初》便是非常标准的校园青春片，故事就是围绕两个宿舍，四女三男之间的恋爱。演员挑选的都是年轻新人，很符合毕业生的青春气质。由于本片选择的校园是一所艺术高校，所以整体的视觉在青春之外还有不少的时尚、文艺、高雅。对校园有憧憬的小同志和对校园有怀念的老同志，都不会失望。
校园青春片的大体思路都是组CP，因此很多人应该都发现了本片的一个“问题”——四女三男，必有落单啊！没错，本片的主人公分属两个宿舍。女生宿舍住满了4个人，而男生宿舍却只住了3个人。随着故事的发展，三组CP的走向也是一点点地清晰起来。然而，以囤儿的审美和价值观来判断的话，反而觉得那个最后注定落单的女孩，最该被认领诶。
片中最早组成CP的是一对标准的郎才女貌。阳光男孩陈皓文（陈君杰 饰）和文艺女孩林念（王佳 饰）在被舞蹈老师选为一组舞伴后，两人便立即擦出了火花。两个都优秀的年轻人，一见钟情的概率很高也是可以被理解哒。片中第二个组成CP的是一对“哥们儿”。这是很复杂的一对，需要慢慢拆解。首先，度洋（马闻道 饰）是个比较文艺且略带忧郁气质的男孩。他小时候认识林念且对其有喜欢的意思。不过看到林念和好兄弟陈浩文交往，便把这份喜欢锁在了心里。其次，严格（米诺 饰）是个留级下来的大姐大，而且一直以“严哥”自居。这样一个“大哥”竟然看上了度洋这样的“小弟”，真是留下了好多八卦的空间啊。
最后一对CP组成较晚，却意外地成为了结局最美满的一对。运动型男孩杨程（杨炳程 饰）平时看上去有些粗线条，似乎除了热血和帅气之外，并没有细腻和温柔的一面。书呆子女孩王星瑶（杨桃 饰）更是不懂如何散发自己的女人魅力。可就是这两个看似与校园爱情不太有缘分的人，在偶然的相遇并认定后，却展现出了强大的抗风险能力。
最后落单的是泼辣型女孩舒卉（徐槿哲 饰），也是女生宿舍的“领导者”。她既有主见又有行动力，不仅善于组织宿舍的活动、游戏、生日、聚会等事宜，更会引领宿舍话题，对舍友的爱情新进展展开建设性的出谋划策。然而她之所以最后落单，恰恰也是因为她太有主见了。她的一个主见“校园里的爱情是不可靠的”最终害了她。她的确没有在校园期间谈任何恋爱。可这并不代表她不可爱，不值得爱。至少囤儿就觉得她并不比宿舍里的其他三姐妹差多少啊——颜值身材都在线，性格也非常非常nice。只是因为自己不相信校园爱情而错过了校园爱情，的确有点儿悲剧啊~~~观众们，现实中见到这样的女孩，不要犹豫，即刻认领！
六月夏初 Summertime(2019)

8 .0

六月夏初(2019)

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