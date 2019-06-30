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编辑 | 删除 硬核的《八子》炼出硬核的刘端端

满囤儿 发布于：
文/满囤儿
前两年囤儿曾看到一个新闻，大概是说某小鲜肉演员因为经纪公司不让其参演某战争片的拍摄，情绪上表现出很大的不满。为什么会出现这种情况呢？一方面，战争片，尤其是硬核的战争片，都需要演员提前参加军训啊、接受军事训练啊之类，占用大量时间。况且战争片拍摄过程风险很大，演员很容易受伤。如此一来，经纪团队自然不希望手里的摇钱树既耽误赚钱时间又冒风险咯。可是另一方面，作为一名男演员，都会对战争片充满敬畏。因为战争片的拍摄的确能够让男演员历练很多。比如正在热映的硬核战争片《八子》，就把我们印象中白白净净的演员刘端端炼出了硬核属性。
取材自赣南老区“八子参军”事迹的电影《八子》不仅是一部战争片，而且是一部硬核战争片。片中战争场面数量多、规模大，更重要的是很多人物关系的建立和发展，都是在战场上催生的。这就对演员提出了很高的要求。虽然刘端端以往的银幕和荧屏形象都很帅气好看，但是在《八子》里，战场的惨烈让他绝大部分时间都是满脸血泥混合物。反倒是他那双大大的眼睛，成了传递人物心境的绝佳出口。
先说刘端端的整体塑造吧。片中满崽这个人物的整体个性是很倔强的。不过刘端端把握住了倔强的两个层次，或者说倔强的前后不同的内在动力。在影片初期，满崽倔强地要求加入部队，要求上战场。这个时候，刘端端的气场虽然是很倔，但他的眼神焦点较远。于是我们可以比较明确地感受到，此时满崽的倔更多的是出于天生性格，出于年轻气盛的不服。可是经历了两三仗后，刘端端的眼神焦点开始往近处收了。此时满崽的倔更多的是出于他心中已经有了坚定的信仰。战争的洗礼、哥哥的教诲、战友的牺牲，让满崽的心中培养出了坚定的革命信仰。他的倔不再是年轻气盛的不服，而是男人对责任、对生命意义的坚持。
再说一个刘端端的高光时刻吧。片中满崽硬留在部队后马上就经历了一两次小的战斗。这时的满崽对战场还没有直观认知，瞬间就被身旁轰轰爆炸的炮弹给吓懵了。在死里逃生后，面对战友的询问，刘端端一大段的台词都是磕巴的。这个磕巴源于他剧烈的喘息，是一种心理恐惧引发的短暂性生理异常（平时的满崽并不磕巴）。这段戏，刘端端演得不仅自然而且冲击力十足，既演出了满崽的个人体验又演出了战争的整体残酷。
其实刘端端这个演员一直以来都很擅长把握角色表象之下的力量。比如《绣春刀2:修罗战场》里的信王，外表就是个帅气的傀儡，而内心却有着狠绝的野心；《生逢灿烂的日子》里的郭小洋也在早熟的表象下内敛了一颗负责任的心；还有刚收官的《我们都要好好的》中的胡楠，外表嘴贱毒舌，内心却是懂得关心的暖男。满崽让我们知道生命的意义，胡楠让我们了解生活的价值。接下来，刘端端还在《庆余年》中饰演了二皇子李承泽。这部猫腻原著改编的大剧可谓万众瞩目。相信有了《八子》的历练，演技更加硬核向的刘端端，一定能演好足智多谋的二皇子那深埋的复杂人性哈。期待～期待～

 

八子 Advance Wave Upon Wave(2019)

6 .2 / 8 .0

八子(2019)

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