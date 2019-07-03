文/满囤儿

由企鹅影视与新湃传媒联合出品的大型传奇剧《陈情令》于6月27日开始在腾讯视频独家播出以来，不仅收获了暑期档的高热度，而且演员和剧中情节频上热搜，各大平台指数走势向好。网友上传的相关自制短视频数量之多，甚至已经把b站的审核小编给申吐血了。由此可见，《陈情令》不仅是今年暑期档真正的流量大剧，而且还是接地气的话题大剧。



说到“接地气”，可能有些年龄偏大的读者要提出反对意见了。在他们看来，《陈情令》的演员普遍眼生，世界观更是复杂到烧脑，人物关系和情感关系含蓄得有些莫名其妙。这些似乎都是“反接地气”的现象，怎么囤儿还坚持认为《陈情令》的高流量来源于接地气呢？且听慢慢分析一下哈。





首先，市场已经被细分好多年了。接地气也早就不是一个广泛概念。只有在细分后的市场里接地气，才是真正接地气。墨香铜臭原著小说《无羁》是网络文学，后来的改编动画是网络动画，现在的改编剧集是网剧。《陈情令》就是基于这个纯网IP诞生的，那它的地气在哪里？当然是网生代咯。那些已经和网生代产生代沟的老叔叔老阿姨们，完全不是《陈情令》细分市场里的一员啊！



其次，《陈情令》真的是非常符合网生代审美的一部作品。两位导演——郑伟文拍过《三国机密》、《招摇》，陈家霖拍过《九州天空城》，都是网生代群体里广泛认可的作品。他们对网生代的观剧习惯和视觉审美十分了解。饰演男一号魏无羡的肖战的知名度放在全国的确算不上什么，但在网生代群体里，他早就凭借《斗破苍穹》、《狼殿下》、《哦！我的皇帝陛下》打开认知度了。况且他还是X玖少年团的一员，在网生代的领域里想不接地气都难。



最后，虽然《陈情令》无法100%还原《无羁》，但是从已播出的几集可以看出，该剧还是抓住了原著的精髓哒。魏无羡和蓝忘机，已经是网生代群体中的Icon，必须要有魏无羡和蓝忘机的独特超然气场。由于原著的超现实世界观，其角色气场本就有超现实的成分在。肖战、王一博、汪卓成、漆培鑫等演员本身就是网生代，很了解这种特殊气场，并很好地将其还原到了显示器上。这就已经足够接地气了。



除此之外，《陈情令》还并不是唯流量论，而是有着创作者的诉说。不局限于小情小爱的《陈情令》更多的是着墨于亲情、友情以及家国之情。剧中主角们以友为重，以民为先，打破了充满颓靡之风的“丧文化”，将挑战与努力作为少年成长的标准，再次提起少年志气。这样深入网生代人生的接地气，必然会收获网生代的追看热情啊。这样一想，《陈情令》的高流量不仅是情理之中，更是可持续到收官的呀。

