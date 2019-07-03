网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

http://i.mtime.com/wolfboar/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 今年真正的流量大剧《陈情令》接的是什么地气？

满囤儿 发布于：
文/满囤儿
由企鹅影视与新湃传媒联合出品的大型传奇剧《陈情令》于6月27日开始在腾讯视频独家播出以来，不仅收获了暑期档的高热度，而且演员和剧中情节频上热搜，各大平台指数走势向好。网友上传的相关自制短视频数量之多，甚至已经把b站的审核小编给申吐血了。由此可见，《陈情令》不仅是今年暑期档真正的流量大剧，而且还是接地气的话题大剧。
说到“接地气”，可能有些年龄偏大的读者要提出反对意见了。在他们看来，《陈情令》的演员普遍眼生，世界观更是复杂到烧脑，人物关系和情感关系含蓄得有些莫名其妙。这些似乎都是“反接地气”的现象，怎么囤儿还坚持认为《陈情令》的高流量来源于接地气呢？且听慢慢分析一下哈。


首先，市场已经被细分好多年了。接地气也早就不是一个广泛概念。只有在细分后的市场里接地气，才是真正接地气。墨香铜臭原著小说《无羁》是网络文学，后来的改编动画是网络动画，现在的改编剧集是网剧。《陈情令》就是基于这个纯网IP诞生的，那它的地气在哪里？当然是网生代咯。那些已经和网生代产生代沟的老叔叔老阿姨们，完全不是《陈情令》细分市场里的一员啊！
其次，《陈情令》真的是非常符合网生代审美的一部作品。两位导演——郑伟文拍过《三国机密》、《招摇》，陈家霖拍过《九州天空城》，都是网生代群体里广泛认可的作品。他们对网生代的观剧习惯和视觉审美十分了解。饰演男一号魏无羡的肖战的知名度放在全国的确算不上什么，但在网生代群体里，他早就凭借《斗破苍穹》、《狼殿下》、《哦！我的皇帝陛下》打开认知度了。况且他还是X玖少年团的一员，在网生代的领域里想不接地气都难。
最后，虽然《陈情令》无法100%还原《无羁》，但是从已播出的几集可以看出，该剧还是抓住了原著的精髓哒。魏无羡和蓝忘机，已经是网生代群体中的Icon，必须要有魏无羡和蓝忘机的独特超然气场。由于原著的超现实世界观，其角色气场本就有超现实的成分在。肖战、王一博、汪卓成、漆培鑫等演员本身就是网生代，很了解这种特殊气场，并很好地将其还原到了显示器上。这就已经足够接地气了。
除此之外，《陈情令》还并不是唯流量论，而是有着创作者的诉说。不局限于小情小爱的《陈情令》更多的是着墨于亲情、友情以及家国之情。剧中主角们以友为重，以民为先，打破了充满颓靡之风的“丧文化”，将挑战与努力作为少年成长的标准，再次提起少年志气。这样深入网生代人生的接地气，必然会收获网生代的追看热情啊。这样一想，《陈情令》的高流量不仅是情理之中，更是可持续到收官的呀。
陈情令(2019)

0 .0 / 8 .0

陈情令(2019)

影评(13)

收藏(0)

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：硬核的《八子》炼出硬核的刘端端 >>

满囤儿

满囤儿 (北京)

男 36岁 双子座

日志分类

我的所有分类(1666)

娱评(55)

剧评(147)

话题(14)

行业(15)

书评(3)

专访(8)

影人(161)

盘点(34)

影评(1036)

如果我写...(2)

日志标签
喜剧片 爱情片 动作片 小说改编 悬疑片 3d 动画片 惊悚片 续集 魔幻片 处女作 科幻片 功夫片 香港电影 剧情片 战争片 改编 青春片 电影盘点 剧场版 翻拍 传记片 励志片 警匪片 灾难片 漫画改编 恐怖片 文艺片 历史片 纪录片
更多 >>