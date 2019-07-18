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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 起落有时有秩，俩半小时的《银河补习班》堪称情感过山车

满囤儿 发布于：
文/满囤儿
“过山车”是类型电影创作时的一种追求，也就是说在创作的初期，就有目的性地安排好整个电影中大大小小每个情节点的起起落落，从而让观众在我们想让他笑的时候笑，想让他哭的时候哭。笑点和泪点、情感戏和场面戏，在一种非常精密的编排下呈现出来，就能让观众按照主创预设的轨迹，坐一遍视觉体验或情感体验上的过山车。说着简单，可想设计好“过山车”并不是一件容易的事情，需要很强的创作能力和创作经验。显而易见，片长越短的过山车越好设计。而囤儿近期见过的最长的情感过山车，非邓超和俞白眉联合执导的《银河补习班》莫属。这趟过山车竟然长达147分钟——接近俩半小时。
经过囤儿观影时的仔细分析，认为《银河补习班》之所以能够实现如此超长长度的过山车效果，得益于两大杀招：一个是对每个情节点的起落做到了有时、有秩；另一个是其涉及到情感起落的情节点，在类型上十分丰富。
所谓有时，就是情节点和情节点之间的时间间隔必须要拿捏准确。间隔时间长，无法对观众形成情感冲击；间隔时间短，容易让观众疲劳。情节冲击力强的情节点后，缓冲时间需要适当放长；情节冲击力弱的情节点间，蓄力时间必须缩短。邓超和俞白眉之前一直在做喜剧，《分手大师》和《恶棍天使》都是快节奏强冲击。这次他们做《银河补习班》有比较多的情感诉求，于是很明显地降低了节奏。尤其是笑点，被明显地弱化了。而例如大桥坍塌、马文自救等冲击力巨大的情节点，在其发生前都有非常耐心的蓄力过程。这使得本片虽然有喜剧元素，但已不止于喜剧片。
所谓有秩，就是有秩序。情节点有的是负责起，有的是负责落，有的是负责冲击视觉，有的是负责冲击情感，在编排顺序的时候，一定要符合人的深层情感规律。否则乱起乱落的过山车只会给乘客催吐。《银河补习班》作为邓超和俞白眉的第三部作品，其功力的成长正体现于此。本片安排情节点的合理性，比之他们的前作，的确有很大的进步。
上文也提到了，本片情节点的类型十分丰富，有笑点有泪点，有走心的有走肾的，有需要脑袋转的有不需要脑袋转的。《银河补习班》的秩序好就好在不同类型的情节点被有序地统一在了一个大方向上——父爱与成长。此次笑点基本上处于辅助地位，只在大方向的情节点间隔中“偶然”出现，作为有效的调剂和缓冲。洪水、空间站等带有强烈视觉冲击力的情节，也必然与父爱和成长的主方向捆绑。纵观全片，没有任何喧宾夺主的情况出现。长达两个半小时的《银河补习班》能够成为如此有时有秩的情感过山车，邓超和俞白眉，真的进步了不少呦。
银河补习班 Looking Up(2019)

7 .6 / 7 .4

银河补习班(2019)

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