文/满囤儿

在江苏卫视开播前，观众就已经被“剧透”得知了《归还世界给你》将涵盖爱情、都市、悬疑、商战等诸多类型元素。首四集我们看到了邂逅中潜藏的爱情、看到了巴黎时尚感爆棚的都市、看到了在暗影中跟踪的悬疑，唯独这商战元素似乎有点儿“小打小闹”。直到昨天更新的两集，由于新角色孙彼得的登场，主人公们所经历的商战线才进入刺刀见红的紧张期。



借助气氛的紧张，本剧的核心概念也越来越突显出来。在囤儿看来，本剧虽然类型元素众多，但其服务对象都是这个核心概念——守护。娜扎所饰演的时尚公司ELLASSAY的女CEO沈忆恩可谓是充满了女主优越感，因为她身边有一明一暗双重守护。徐正溪饰演的时尚设计师秦也对她的守护在明，杨烁饰演的时尚公司LAZY的总裁陆准对她的守护在暗。这一明一暗的双重守护，都是观众可望而难可即的完美。其拥有者必然优越感十足咯。



为什么女主会拥有如此优越感十足的双重守护呢？这其实是《归还世界给你》在创作之初便被注入的基因。不同于现在流行的IP改编，本剧乃是原创剧本，为的就是契合年轻观众的审美需求。因此，本剧从内容到镜头，大到整体氛围小到每一处细节都统一在这最初的理念之中。现在的年轻观众喜欢代入这种被守护的优越感，那么就将这种优越感再double一下吧。如此一来，当年轻观众将自己代入娜扎的身体，体验到的便是这种如梦似幻的双倍满足。



秦也的明守护对于很多年轻观众而言是必需品。其实大部分人都有这种明守护，因为大部分人都有喜欢把爱摆在明处的父母。^_^ 秦也和沈忆恩算是青梅竹马，自感守护她是自己的天职，因此每回登场都先亮明自己的守护身份，甚至敢于为了守护她而给自己树敌。比如最新剧情里，欧阳希子丑闻曝光，董事会问责沈忆恩的时候，秦也第一时间差点儿就拍桌子为沈忆恩出头了。虽然这次被拦下，可在沈忆恩阐述完后，他还是怒摔本子为其出头了。由此可见，他对沈忆恩的守护就是天经地义，想掩盖也掩盖不住哒。



陆准的暗守护对于很多年轻观众而言是奢侈品。虽然目前的剧集还没给多少暗示，但观剧经验丰富的人早就猜到陆准九成九是沈忆恩“去世”的恋人叶齐磊。别看剧方特意找了两个演员来演，可是什么“换脸”“伪装”之类的伎俩又不是不能用哈。陆准初登场颇为雅痞，沈忆恩对他的印象也是好坏参半。不过观众能看得出来，陆准对沈忆恩有着被埋藏很深的感情，其浓烈程度绝对不输秦也。只不过因为某些原因，陆准的守护迄今为止都得暗着来。比如在被孙彼得摆了一道抢走欧阳希子后，沈忆恩的情绪非常低落。此时陆准只是陪着她、听她说话。这显然是一种默默的暗守护。他不会第一时间为沈忆恩出头，却总能暗中帮其解开困境中最核心的一环。不是么？



于是，很有趣的一个场景出现了。由于“坏人”暗中搞事情，沈忆恩在乘坐电梯的时候遇到了故障。当她被困在电梯中的时候，有一双手从外边强行扒开了电梯门。那一瞬间，作为观众的你、作为将自己代入娜扎身体的你，希望那个扒开电梯门的人，是徐正溪的秦也呢，还是杨烁的陆准呢？

