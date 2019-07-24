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编辑 | 删除 为了把你的魂吓出体外，《童童的风铃密室》费心了

满囤儿 发布于：
文/满囤儿
多久没在影院里看惊悚片了？在沉寂了小几年后，国产恐怖片再次成为了影院里的宠儿。品质平平的《碟仙》竟然豪取5000多万票房，让人们意识到无论什么时候，只要年轻人有消费力，惊悚片就是刚需。于是，行业再次重视起惊悚片，把下一个票房黑马的预期，放在了将于8月9日上映的《童童的风铃密室》。这部历时三年精心制作的国产惊悚片拥有陈法蓉+郑佩佩的豪华阵容，全程泰国拍摄，并涉及到了神秘的古曼童元素。可以说，为了把观众的魂吓出体外，该片主创们可谓相当地费心了。
新锐实力导演刘宁对泰国恐怖传说特别熟知，并选取了其中一则流传甚广的真实事件来进行此次的改编创作。在电影领域，泰国恐怖片一直占有一席之地，其国际影响力不亚于他们的校园小清新。刘宁不仅取材泰国民间神秘事件，更将影片的调调拍成了泰国恐怖片的那种。在感官氛围上，《童童的风铃密室》像极了泰国恐怖经典《婴尸》——所有黑暗之处幼小的诡影此起彼伏，如怨如咒的缥缈于虚无之间，诉说着对方不可原谅的罪孽。部分极度惊悚的画面，让人如触电般窒息到绝望。
刘宁还从泰国恐怖片中学到了一个很实用的招数——小孩的凝视。由于思维方式难以捉摸，所以当一个小孩面无表情地凝视你的时候，你会不自觉地心生寒意。如果再给这个小孩加上一些诡异的、象征着死亡和冤屈的妆容，其凝视便具备了强大的“杀伤力”。《童童的风铃密室》里便有这样一个小男孩，因为死得实在太冤，所以后期作为鬼魂登场吓主人公的时候，只需要那毫无生气的妆容和面无表情的凝视，就足以让寒气透过银幕，直杀观众了。别怪囤儿没提醒，看完本片，这个小孩的样子八成会在你梦里留上个三五天哦。
泰国恐怖片对特效的运用也总有独具匠心之处。这一点刘宁也学得很到位。虽然从特效镜头的数量上来说《童童的风铃密室》比不上国产魔幻片、科幻片，但是从对特效镜头的使用想法上来看，本片却很有优势。在导演刘宁用心营造的整体氛围里，每个特效镜头来得都那么意料之外情理之中，把正常的悬疑氛围屡屡推向诡异之境。
吓人手段五花板门，恐怖体验身临其境的《童童的风铃密室》很可能再现国产惊悚片的高光时刻。凭实力，它必然成为今夏最值得看、吓人指数最爆表的国产惊悚片。在国产惊悚悬疑片于灭绝边缘试探，并有可能随时销声匿迹的现如今，观众们需要谨记一句话：且看且珍惜！
童童的风铃密室 BELL CHAMBER(2019)

8 .0

童童的风铃密室(2019)

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