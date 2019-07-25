文/满囤儿

爱奇艺7月24日起全网独播的一部名叫《无主之城》的剧集，抛出了奇悬疑剧场在暑期档的头部炸弹。这部剧集在类型、题材、叙事手法、视觉风格上都有很多很多的创新之处。不过，由于“创新”这个词无论哪个宣传方都喜欢用，可能很多观众都会觉得这次又是常规操作，所以囤儿觉得有必要深入地给大家介绍一下《无主之城》的创新究竟达到了什么水平。这次解析，将是一次带着深切回忆的泪目之旅。



谈《无主之城》的创新，得先让囤儿把时间拨回到2011-2016年。那个时候中国的电影市场对悬疑、惊悚题材还相当友好。中国影视行业里悬疑&惊悚题材的创作在那几年经历了一段超级活跃，甚至是旺盛的时期。囤儿有幸成为了这段旺盛期的参与者。小格局1000万票房打底，大格局甚至能冲击亿元票房，给了很多创作者展开野心的希望。于是，很多创作者都开始筹划技术更难、脑洞更大的题材。我们希望与国外同行真正地掰下手腕。



然而事与愿违，不久我们便发现，内地的创作环境并不具备和国外环境一样的起点，也就永远也不会有一样的终点。由于条件所限，国外流行的末世题材、孤岛题材、疫情题材，以及在群像求生中挖掘人性黑暗的手法，在内地都难以施展。这些澎湃的创新之潮都被高不见顶的堤坝阻在了源头。于是几年后，当囤儿看到《无主之城》把当初我们很多曾在梦中兴奋过的创新想法拍了出来、播了出来的时候，很难不泪目啊！



从整体而言，《无主之城》是带有科幻、惊悚、冒险等诸多元素的悬疑剧。主创巧妙地营造了类似于末世的画风，在国产领域里已然独树一帜。主创在采访中曾表示，为营造剧集环境效果，主创团队经过不懈努力，真的在台湾找到了一个岛，借助岛上的原有建筑搭建实景，并利用电脑特效修饰细节，终于拍出了这座废弃20年，具备了孤岛画风的“死城”。剧中诸人第一次进入城里，大全景空境一给，囤儿的眼睛瞬间湿了。这大手笔，真的用心了。



虽然前期剧集只是在细节点到而尚未全面展开，但我们已经可以确认《无主之城》的世界观里包含科幻元素，并且是同时包含了科技恐惧和病毒恐惧两种风格迥异的科幻元素。科技恐惧，体现在不时出现的监控画面和每集结尾的操作界面，与悬疑氛围和终极谜题有关；病毒恐惧，体现在咬人即“死”的蝙蝠和“死而复生”的感染者，与惊悚体验和逃生动作戏有关。此时我们看到，《无主之城》的创新在细节设计和组合运用上的不同。比如这个病毒恐惧，本剧设计的具体形象——蝙蝠，即便和外国的同元素设计放在一起，也能给人新颖之感。



在人物方面，《无主之城》目测将用深刻的群像描写来打破简单的正邪对立。我们当年难以刻画深层人性的一个原因就在于当时的电影被要求有绝对清晰的正邪关系。可人类实际所展现出的人性，远不能以正和邪来概括或分类。只有在极端环境里进行群像描写，才有可能触及人性最深处的东西。虽然没看完《无主之城》无法确定它是否触及，但从开篇几集看得出，至少主创已经有意识地向这个方向迈出了脚步。这，就已经足够创新、足够让我们这些被拍死在沙滩上的老浪们羡慕到流泪啦。