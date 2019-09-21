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编辑 | 删除 《空降利刃》再挖男人责任担当的魅力，怪不得网友又担心贾乃亮复合了

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

娱乐圈的分分合合不仅扑朔迷离而且风云变幻，能够被网友持续关注和吃瓜，往往都和当事人热播或热映的影视作品有关。比如李小璐新戏一宣传，网上便传她与贾乃亮复合。虽然这波热搜有李小璐方蹭热度之嫌，但囤儿认为网友之所以再次关心贾乃亮是否复合，其实是因为贾乃亮主演的，正在江苏卫视热播的《空降利刃》开启了异性人物关系线。这条异性关系线颇为亮眼，也进一步挖掘了贾乃亮的男性魅力。看到这样魅力满满的亮亮，网友当然会顺其自然地关心一下他的感情现状啦。

《空降利刃》刚开播的时候，观众就发现贾乃亮为了这部戏完成了气质和气场上的转型。他饰演的张启属于典型的人狠话不多，军事素质杠杠硬，一心只为战斗强。主创更是在戏剧冲突上不急不躁，在大戏剧冲突前，用了大概6集的时长来建立空降团特一营里的人物关系。营长、连长、排长、班长，一个个个性鲜明的军人形象不仅被建立起来，而且内藏了强烈的性格冲突。十七位骨干向张启介绍自己曾经获得的荣誉的那段戏，提供了一个持续性的燃点，奠定了全剧的热血基调。而这些人物上的铺垫，也为后期的剧情展开提供了巨大的空间。

昨天的新更剧情，位于大事件——“实验性集训队获批成立”之后，属于第二次人物关系铺垫期。可以预料的是，这次铺垫结束后，剧集将进入另一个大事件——“实验性集训队第一次执行任务”。因此，这段人物关系铺垫，将起到过渡和深化的作用。而观众翘首以盼的异性关系线，也终于在新更新的第12集里被全面展开。相较于第一阶段人物关系以男人间的竞争较劲为主，这一阶段的人物关系，则转变为气氛相对轻松的男女魅力吸引为主。

主创很懂得多角度讲述，别看军医林俊娇（李纯 饰）和张启的关系所占戏份最多，但同时开启的异性人物关系线索，还有莫小洛（裴丽 饰）代替奶奶在服务社收银后，一众士兵的“小躁动”。从目前的苗头看，莫小洛很可能与刺头兵齐小天（张赫 饰）酝酿出更深的感情。而这一深刻的情感，没准儿是刺头变兵王的决定性推力哦。另外，还有退伍的“张妈”张富贵（邹俊百 饰）和妻子间的情感，也是军人异性情感的另一种典型。

说回我们的主人公张启，在这两集里的确有点儿高光了。领导批准组建实验性集训队后，张启用一招“临阵退缩”展现出了其超高的情商。再加上他在第一阶段所展现出的高智商，完整了其双高的人设。更何况贾乃亮本人相貌帅气，减重后的身形也更加硬朗，其塑造的张启在这个阶段简直成为了内外兼备的完美男人。林俊娇军训时总因为看张启而分神被罚20个俯卧撑，可是若换成屏幕前的其他女孩子，怕是一天得罚好几次20个俯卧撑吧。

《空降利刃》在创作手法上借鉴了体育励志类型里的“组队”概念。正邪对抗不是戏剧矛盾，探索如何提高作战水平和角色的成长才是。因此，每个大情节点之间，估计都会有一段人物塑造的铺垫期。贾乃亮这次的表演从准备阶段就特别用心，也正契合了这种以角色为主的剧集特色。张启所展现出的个人魅力，是一种高度的可靠感、安全感，值得所有人给予信赖。这样的人，错过了也得追回来。对吧！

空降利刃(2019)

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空降利刃(2019)

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