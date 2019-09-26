文/满囤儿

以年轻人为受众的影视娱乐项目不一定要事无巨细地严谨写实，也不一定要对社会问题有太过深入的反思，但一定要有强烈的正能量感染力。

最近囤儿一直追的这部剧》，看完几集，昔日内心的空军梦又再次被点燃。在被70周年华诞等刷屏的9月，《飞行少年》带来的震撼，与国防力量增强、后生可畏的民族骄傲感相得益彰。



这部戏的一个特点，就是选取了网生代的人气偶像来饰演军队中的偶像级兵种——空军，并且着力于这群少年在“空军青少年航空学校”的学习和磨砺。

不进让囤儿想起小时候看的《足球小将》和《灌篮高手》，那些获取成功前的汗水、努力、克服困境、战胜强敌，都是青少年最热血的燃点。而这种历经坎坷与磨砺后的成长，都是非常正确的价值观引导。

虽然这些年轻演员的演技稍显稚嫩，但他们青春的气息与角色天然一致。以主人公——范世錡饰演的程束阳为例，他出道于选秀节目《快乐男声》，出道后的作品也都是网生代所喜爱的《画江湖之不良人》《火王之破晓之战》《追球》等。有了这份熟悉，年轻观众看到他演的程束阳，便会有很强的代入感。



《飞行少年》选取的题材也特别独到。

在年轻人心中，空军飞行员是一个有偶像全能气质的兵种，不但体能优质高于常人，文化课都是学霸顶尖水平。

囤儿至今还记得高中时学校选报飞行员，班里所有顶尖同学全军覆没。飞行员的门槛，一下变成了遥不可及的高高在上。当时囤儿特别想知道，究竟要优秀到什么程度才能成为飞行员。

《飞行少年》便把这个偶像级的兵种呈现了出来，而且还不是仅仅呈现我们传统认知中的飞行员，而是呈现了一整套现代化的、信息化的、甚至带有近未来色彩的航空人才培训系统。



在真实的空军基地中，一群帅气靓丽的年轻人接受全息投影的授课，在飞行模拟器上训练，这些画面不仅仅是内容意义上的，更是视觉上的直接刺激。如果这时候用一部优秀作品激发热血，将对他们价值观传输产生深远影响。

本剧的受众大部分都属于年轻群体，人生阅历尚浅，极易被引导。99%的观众或许都不会选择成为空军的一员，但他们会因为追看了这部剧，被爆棚的正能量所感染，在心中埋下一颗奋勇争先、热爱祖国、团结友爱、积极向上的种子。