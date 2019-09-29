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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 《程序恋人》：真相极度震撼，却远不是全部

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

虽然院线科幻片的大门在今年开了又关，但国产科幻的发展道路却并没有被彻底堵死。因为我们还有在线视频这个创作空间更广阔的平台。9月29日腾讯视频独播的科幻电影短片《程序恋人》就再次让我们看到了国产科幻的希望。和之前同样在网络上收获成功的《所爱非人》一样，《程序恋人》也将国产科幻的创作向前推进了一小步。只不过这次的这一步，落在了更加硬核的世界观设定上。

《程序恋人》由李诗翔担任总制片，连奕琦执导，明道、叶青、莎拉·伯格、马赛罗·欧根主演，徐开骋特别主演，基本等同一个三四千万级别中等成本院线电影的班底。制片规格远超所谓的网络大电影。因此，囤儿将其划分为“电影短片”，也就是那种被奥斯卡和各大电影节都单列出一个奖项的短片哦。虽然本片只有25分钟的时长，但是它却具备了科幻电影的一切元素。从这些元素中我们能看出主创的用心。

其中最为人称道的是影片对世界观的设计。在《程序恋人》的未来世界里，有着既完整又严谨的世界观设定。
首先，这是一个自然人类和智能人类共存的世界。搭载超级AI芯片的数位智能人在社会里已经肉眼难辨。这也是本片核心戏剧矛盾的来源——自然人对数位智能人的敌意。
其次，这个社会有了新的阶级体系。每个人都有一个大数据统计得出的社会信用评分（Social Credit Points）。SCP数值的高低综合评定了这个人的素质，也就直接划分了他/她的社会阶层。片中明道饰演的霸总就建立了一个只有SCP评分达到8分及以上的人才能入住的社区。这个设定虽然没有直接引发戏剧矛盾，却是细思恐极。
最后，未来世界必须配上未来视觉。本片对未来生活的影像化呈现在国产科幻领域里绝对排在一流之列。片中的高级社区里处处都是虚拟成像、隔空手势操作等严谨的未来科技。绝对不会给人“都2036年了，咋还...”的感觉。

囤儿不想剧透影片的结尾，但可以告诉大家影片的真相极度震撼。因为这个真相是对世界观的颠覆，所以只要世界观做得够好，真相就足够震撼。可这个爆点真相却远非影片的全部内涵。片中的细节能引发的思考，甚至比真相还要深刻。囤儿就抛砖引玉地提一个吧。明道在片尾舞会上向大家宣布，社区将建设一座桥，直通政府区。桥建成后，社区将提升为9分社区。可是大家回想一下第一次舞会的时候。尽管参加的人都在8分以上，但都局限在8.0-8.9而已，真正达到9分的，全场只有明道一个人。那么，社区和政府区连通后的9分门槛，究竟意味着什么呢？

囤儿早就说过国产科幻的出路不在堆砌特效视觉，而在世界观设定和科技反思上。《程序恋人》精准地在这两点上发力，必然对整个华语科幻题材的创作起到正向引导。囤儿甚至觉得等本片在腾讯视频的点击量爆了之后，很快就会被改编成院线长片吧。

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