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编辑 | 删除 《我和我的祖国》：每段故事、每个人都有“最”

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

今年国庆档最应景的电影非《我和我的祖国》莫属了。7位导演带来了7组普通人与祖国大事件的相关经历，带给观众巨大的情感触动。从中不难发现，普通百姓并不普通，大事件也并不遥远。这就是“我”和“我的祖国”的关系，永远地一刻也不能分割。片中7个故事主题统一，角度类似，但不同的导演和演员依然给出了不同的体验。囤儿不聊那些大家都体验到的大感动，而是从电影创作的角度来聊一些小玩意，就说说每段故事、每个人所呈现的“最”吧。

《前夜》的故事最曲折，拥有最多的情节点和最长的时长。片中主人公的“实验”在短短的时间里经历了一波三折，拥有非常明显的情节起伏，节奏一度紧张凝滞。黄渤的情绪也随着验收时刻的迫近而越来越焦虑。本片段第一个登场，一下就将本片和大视野主旋律区分开来。

《相遇》的摄影最炫。虽然没有特效和大场面，但是张一白用了一个公交车上的超级长镜头，展现了电影镜头语言的奇妙。尤其是这个镜头里不仅有车内主人公的情感互动，还有车外的画面叙事，一举两得，令人拍手称赞。

《夺冠》的氛围最轻松。徐峥作为一个擅长喜剧片的导演，即便是操持主旋律献礼题材，也依然给出了趣味性十足的答卷。本片段里主人公和大事件之前的距离最为遥远，但是在情节上的结合却同样紧密。小男孩的目的（给心仪小女孩临别礼物）被大事件（邻居要看女排直播）反复冲击，以至于他最后十分被动地、不经意地成为了披着披风的超级英雄。大家都知道囤儿喜欢小清新，也自然会料到囤儿最喜欢这个段落吧。

《回归》的仪式感最强，很多画面都有比较强烈的象征意义。本来以为薛晓璐作为女导演会拍些细腻的东西，没想到所拍摄的段落竟然是大事件镜头最多、最直白的一个。不过这种直白的表象之下，却有很多象征意义。比如任达华修表、杜江升旗时保持直视的大眼睛、惠英红带领警察换帽徽等等，都是带有历史咏叹味道的画面。

《北京你好》因为有葛优的参演，无疑成为了演技最棒的。本片段的故事之前就曾经在报道中见过，但是葛大爷却把故事发生前的段落演得非常细、非常本土、非常有味儿。他这个人物太鲜活了，甚至带活了整个片段。

《白昼流星》是最具电影质感的段落。近几年陈凯歌在叙事和人物塑造上略显老派，创新性不足，但他对镜头语言的掌控力还是极其强大的。这个段落里的镜头几乎都配得上最高规格的放映，视野辽阔、情绪奔放。感觉陈凯歌现在可能更适合去拍广告，没准儿能再拿个广告界的金棕榈呢。

《护航》的配乐无疑是最赞的。文牧野是7位导演中最年轻的，也是囤儿最担心的。没想到他的表现老实中透着精明，把女飞行员拍得飒到不行。不过小宋佳怼男飞行员的气场也好、歼10编队飞行的威武也好，都敌不过配乐的出彩。这段配乐听着爽的程度，不比《碟中谍》系列、《加勒比海盗》系列的主题音乐差，以后难免被各种电视节目盗用哈。

“我”在生命中是唯一的存在，“我的祖国”也是生命中唯一的存在。这种交织是命定的唯一。祖国的命运和每一个我的交织，都有可能呈现出“最”。电影，是挖掘民族精神的工具，是坚定民族信仰的武器。

我和我的祖国 My People，My Country(2019)

8 .3 / 9 .0

我和我的祖国(2019)

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