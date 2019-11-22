文/满囤儿

大家有没有这样的朋友：结婚的时候发出去一大堆请柬，可婚礼上来捧场的却连三成都不到。究其原因，在于他/她并没有明白“认识”和“朋友”的区别。真正的朋友，收到邀请无论忙不忙一定会来捧场；而如果只是认识的话，这种带有索要份子钱嫌疑的邀请，无疑是被唾弃的。虽然朋友是认识的进阶情感，但友情究竟是如何从认识培养起来的呢？我们从11月22日内地上映的美国电影《触不可及》中，可以看到友情的一些特质。



有些人拿着征婚的标准去交朋友，那无疑大错特错了。友情显然是不需要门当户对的。《触不可及》中的两位主人公，一个是成功的作家和商人，自称比JAY-Z还有钱的白人菲利普（布莱恩·克兰斯顿 饰）；另一个是有过小偷小摸案底，穷得妻离子散的黑人戴尔（凯文·哈特 饰）。这两人无论是外在的社会地位，还是内在的学识修养，都可谓天差地别。可他们依然在偶然认识后，通过一段时间的相处，成为了挚友。更重要的是，这并非编剧杜撰，而是真有其事。那这其中，就一定有我们值得去思考的东西了。



囤儿交朋友的原则是祖宗传下来的“志同道合”。通过观看《触不可及》，囤儿发现菲利普和戴尔这对美国人恰好就是在诠释咱们祖宗的智慧。菲利普虽然是个社会精英，但他其实骨子里被压抑着对自由和随性的向往。否则，他也不至于在天气不好的情况下反而异常激动地去玩滑翔伞，以至于脖子以下完全瘫痪。戴尔则正好是一个把自由和随性完全暴露在外的人。虽然这种暴露之前没有给他的工作和生活带来好处，但放在菲利普面前则正好“推”了菲利普一把。片中两人化学反应最高的一场戏，无疑是戴尔帮菲利普摔砸东西的那段。观众能体会到，这一时刻的戴尔就是菲利普内心愤怒的宣泄口。



相对的，戴尔在故事开始的时候虽然落魄，但很多细节都显示出他本质的不坏。他这个人很真诚、很单纯，也很有责任心。他落魄只是因为他的人生缺乏引导，走了弯路。他对正常的生活、别人的尊敬，还是有渴求的。凯文·哈特演技最高光的时刻，正是戴尔第一次走进菲利普的套房里。这里的一切都太高级了，远远超出了他的认知和想象。哈特一脸懵逼而不是跪舔的样子，着实可爱。后来他挣到了大钱，开着豪车去看孩子，也都没有嘚瑟，可见他本身的物质欲并不高，拥有独立自主的人格。这也是为什么相对于楼下邻居，戴尔与菲利普更志同道合的原因。



老祖宗还提醒我们“在家靠父母，出门靠朋友”。可以说，对大部分离乡打拼的年轻人而言，朋友的重要性毋庸置疑。大家都在拼命发展着自己的人脉，以希望给自己的工作和生活开源。可是通过《触不可及》我们可以体会到真正的友情才是人生的珍贵品。认识谁不重要，谁拿你当朋友才重要。