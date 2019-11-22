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编辑 | 删除 《娱乐追击》：吃瓜经济里的传道、授业、解

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

前段时间看到有人吐槽说现代年轻人的知识获取主渠道已经变成了“吃瓜”。虽然这是一句调侃，但如果我们把知识局限于娱乐圈的话，那吃瓜还真是最大的知识来源。那么和传统的知识教育总要有老师来对照分析，我们就不难发现，其实在吃瓜经济里，也有人在“孜孜不倦”地执行着传道、授业、解惑的功能。11月22日全国上映的喜剧动作电影《娱乐追击》，就用一个带有悬疑色彩的故事，为我们讲述了吃瓜经济里的各种角色分配。

什么是吃瓜经济里的传道呢？囤儿从《娱乐追击》里的感受就是那些明星推手们。大家有没有这种感觉，前几年网上经常会偶然间爆出各种绝色美女，比如天仙妹妹啦、奶茶妹妹啦、武大校花啦什么的。一开始我们还以为她们是被偶然发现的，后来才知道她们幕后都有推手。这种明星推手，把未出名女孩包装成一个人尽皆知的形象，显然是在给吃瓜观众们强行传道。影片中代表明星推手的，便是洪金宝儿子洪天明所饰演的榴莲娱乐CEO王明翰。他费尽心思地想要用社会事件来捧红旗下的艺人白傲洁（齐芳 饰），甚至全然不顾艺人的安危。

什么是吃瓜经济里的授业呢？囤儿从《娱乐追击》里的感受就是那些明星炒作的执行者，以及那些带流量带节奏的粉丝头目们。明星被捧红后，必须得有人追才行，不然捧红过程中的投资还怎么回收？假如鹿晗、TFBOYS、蔡徐坤们只是打开知名度后就收手，那还不得亏死？因此，教会粉丝们如何去“追星”才是粉丝经济里的核心环节。影片中李大嘴姜超饰演的娱乐杂志主编就代表了授业者。从王明翰捧红白傲洁时的直播流量，到捧红后的广告代言纷至沓来就能看出，榴莲娱乐和媒体们携手执行的授业工作也可谓相当成功。

什么是吃瓜经济里的解惑呢？囤儿从《娱乐追击》里的感受就是那些娱（gou）记（zai）们。常规的瓜是传道和授业所结出的果，甜归甜但惊喜不足。娱记们的工作，便是解开这些常规瓜里的疑惑，虽然可能会苦涩但常常带给人们惊喜。影片里的娱记是一对师徒——侯芳芳（刘艺丹 饰）和包钢（万国鹏 饰）。包钢基本上是个可忽略的跟班，可侯芳芳却超级有原则。正是因为这个不与幕后推手同流合污的原则，让她的工作有很大的解惑价值。她不仅解开了白傲洁这个瓜的惑，甚至还解开了榴莲娱乐以前的一个过期大瓜的惑。真可谓业界良心是也。

虽然类型上包含了喜剧、动作等娱乐元素，但是《娱乐追击》对娱乐圈身不由己、进退两难的刻画十分到位，很多讽刺娱乐圈的台词也都特别犀利，能通过大量的反转来深化故事、凸显人性、解析行业。这一点殊为难得，必须点赞。既然我们看清了吃瓜经济里的传道、授业、解惑，那我们就能在吃瓜涨知识的时候保持一定的主动性和理智性，不能再被别有用心的人牵着鼻子走啦。

娱乐追击 Yu Le Zhui Ji(2019)

7 .4

娱乐追击(2019)

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