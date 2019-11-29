文/满囤儿

国产电影缺少灾难动作片，因为灾难场景对技术和人员都是极大的挑战。不过中国并不缺敢于挑战的人。当技术的成熟带来了时机，就会有人去挑战高难度的拍摄。12月29日在内地上映的《冰峰暴》是一部非常典型的灾难动作片。影片80%多的内容发生在攀爬珠穆朗玛峰的路上，环境极其险峻。然而，正如很多专业预期的那样，国产灾难动作片并不会丢掉国产片对角色塑造的偏爱。《冰峰暴》里两位主人公的执着，让影片并未落入国外灾难动作片的套路中。



首先从类型上看，《冰峰暴》的确是元素满满的灾难动作片。国外该类型所必备的元素，本片一样也不缺，而且灾难和动作的成分融合得也比较恰当。灾难层面，本片主要故事是一次去珠穆朗玛峰峰顶死亡地带寻找坠机残骸的任务。这就注定了雪山场景和雪崩危机的大量存在。动作层面，本片不仅有攀登雪山的极限登山动作戏，还有坏人的武装所带来的飙血攻防。在珠穆朗玛峰山腰玩枪战和空手夺白刃，想想就刺激。



国外的灾难动作片，一般都把灾难作为剧情的唯一推动力。演员大都只需出演角色身上的帅哥、辣妹、圣母、胆小鬼、求生专家等标签即可。等灾难一来，这群角色就只会一根筋地逃命，演不出什么更深层的东西了。国产电影在学习好莱坞类型创作的同时，大都不会丢弃人物塑造。《冰峰暴》的人物就明显比国外同类型影片里的角色更立体更丰满。“翼小队”每个人不仅个性十足，而且在言行中透露出坚定的个人信念与理想。在中国，珠穆朗玛峰并不是一个简单的供登山爱好者挑战的山，而是一种情怀和信仰的象征。登珠峰，即便是现实中，也不是简单的装备秀哦。



来自日本的东京国际电影节影帝役所广司，和来自中国的开罗国际电影节影后张静初，分别饰演了《冰峰暴》里的男女主人公姜队长和小袋子。这两个角色的一个共同特点是内心高度执着。不过小袋子年轻，执着比较外露；姜队长老练，执着比较内敛。因为两人都很倔，所以本片的剧情推动力并非灾难和动作，而是这两个人。尤其是剧情发展到翼小队带着印度“客户”登上珠穆朗玛峰的半山腰后，在前往死亡地带的途中，两人的内心执着左右了几乎所有人的命运。



其实，在小袋子第一次对姜队长说“你不懂”的时候，囤儿就笑了。因为很显然，姜队长所表现出的隐忍，一定是被“过往”造成的。而这份“过往”一看就和小袋子执着的情感有共通之处。他们俩很明显是一路人，都是在珠穆朗玛峰留下了亲情心痛的人。这种亲情心痛，会将他们的心彻底留在那里，会让他们比一般人倔上好几倍，会让他们在最险的环境里展现出强大的生命力，会让他们战胜那些靠装备耀武扬威的反派坏蛋。《冰峰暴》爆发的不仅是峰顶的积雪，还有影帝影后的演技哦。