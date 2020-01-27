文/满囤儿

由于全国疫情控制形势严峻，最近几天中国人大都不得不宅在家里。结果呢，这全国宅还没两天，就有好多人宅不下去了，各种吐槽各种无聊。作为一个资深宅，囤儿觉得这群人之所以宅不下来，是因为他们一宅就失去了快乐。那囤儿就有责任为这些不会宅不懂宅不善宅的朋友们，介绍一些既能宅下来又能宅得有意义有价值不枯燥不烦恼的小技巧吧。比如初二这晚，东方卫视就开播了其王牌节目《欢乐喜剧人》的第六季。嗯，有这样高专业度高完成度高参与度的电视节目播出，囤儿觉得我们完全可以更加认真地做一个快乐宅呀。



经过5季的筹办经验，欢乐传媒和东方卫视联合出品的《欢乐喜剧人》在赛制和选手表现上越来越纯熟。本次的赛制又有了一定的变革。目前已经在影视领域广为人知的大潘，带着具有标签意义的节目《好尴尬》空降。囤儿觉得这个“大魔王”的设置特别有意思，因为大潘的这个节目明显是对其喜剧人生涯的总结。他正是在《欢乐喜剧人》里总说“好尴尬啊”出的名。如今回来以此为题，整个节目不停反转地让其尴尬，对囤儿这种前五季一集不落的观众而言，很有回忆感。



最妙的是，大潘演得好却不公布现场打分。只有选手的分数高于他的分数时，选手才能进入“待定”。这个赛制也不知道哪个编导想出来的，真是一手杀招。那第二演播室里的选手们，哪个不晓得大潘的这个节目分数一定很高？哪个不得使出浑身解数来搏上一把？虽然本季来了几个脸生不认识的新人（比如还有老外？？？），但是看他们一个个磨刀霍霍的样子，就知道他们心里很清楚赛制的决胜点在哪里。无论第几季，《欢乐喜剧人》都坚守着“喜剧，我们是认真的！”这句口号。



不仅赛制玩得6，选手对舞台的运用也明显6得很。第一季的选手们还都只是在主舞台演，后来慢慢有选手用上了背后的显示屏，又有选手用到了观众席里的副舞台。到第六季，选手对显示屏、副舞台、幕布、声光效果的运用早就已经普遍666了。大潘的歌舞秀、周九良在副舞台给孟鹤堂出谋划策、郭阳郭亮用一个小女孩演出了巨大的惊喜、宋宁则把很多抖音元素无痕地融进作品之中，几位喜剧人不仅展现了喜剧领域的传统才华，更展现出了调动硬件设备、融合社会潮流、传递温暖正能量等喜剧之外的才华。这使得他们的节目能比传统舞台喜剧达到更高的沉浸感。这个舞台与观众的距离，比影院的银幕可近多了。



囤儿推荐《欢乐喜剧人》首先当然是因为其喜剧节目的专业度高，在艺术鉴赏之外附加的快乐比较多，但其实更加重要的是其观看方式。一家人围坐在电视机前看《欢乐喜剧人》，这种行为本身就是一种中华家庭文化的回归。现在好多年轻人即便过年回家也不怎么在家陪父母，不是出去看电影就是出去聚餐会友。那我们回家的意义何在呢？囤儿觉得，即便是没有这次疫情，我们也是应该陪父母在家多看《欢乐喜剧人》这样的高品质节目哒。宅不可怕，可怕的是失去快乐和亲情温度。《欢乐喜剧人》的及时开播，必然将助力全国人民的快乐与亲情温度永不降！