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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 《热血同行》：用组团控制猜想 用气氛让人上头

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

人总是有好奇之心。用好观众的好奇心，就能牢牢吸引他们。比如尾田大神就用“谁是草帽团第10位船员”骗着囤儿追了《海贼王》20年。最近在优酷热播的《热血同行》也利用了“谁是新艳势番成员”，勾引着囤儿第一时间追更新。这不，在最新更新的剧情里，老艳势番又挂了两位，在上周多出一个空缺后又多出了两个空缺。之前咱们还在争论谁能特训夺冠，成为唯一补入艳势番的成员，今天咱们就得猜想，会不会有人未经特训便成功上位。

这其实正是《热血同行》前期剧情的推进手法。该剧的叙事手法借鉴了日本热血动漫的“组团”。《海贼王》、《灌篮高手》都是这种手法。编剧用“新艳势番”的组团进程，牢牢控制着观众的讨论话题。有别之处无非在于日本人喜欢把团员人数定死，然后一个个往里补。比如《海贼王》的船员一开始就定死了10个，《灌篮高手》的球队首发也只能是5个。《热血同行》反其道行之，后补成员一开始就给观众了，就是参加特训的那一伙，但是组团数却在不停地变。一开始只能补一个，后来祺贝勒死了，变成可以补2个。现在老组员又死两位，就变成不得不补4个了。

因为组团后补人数不断增加，观众的讨论范围也自发扩展。之前我们的猜想只是语初和阿易谁能成为特训里的第一名。现在呢，由于可以补4个，观众甚至开始讨论莲二、芳儿的弟弟、周觉等“外人”是否也有可能补入艳势番了。很显然，就靠“组团”这一招，《热血同行》就牢牢地抓住了观众的好奇心。网友们的猜想与讨论，不到新艳势番组成的那一集，是绝对不会停止滴。

当然了，在叙事上用手段只能保证《热血同行》的话题性。要想让观众看得爽，还得提供与众不同的、沉浸式的氛围才行。《热血同行》的气氛营造不仅提供了观赏性，看多了甚至有点儿让人上头呢。比如囤儿注意到一个细节，在这部剧里但凡出现单挑的戏份，就从来没有势均力敌过。无论是哪两个角色单挑，即便是崇利明和阿易，都必然是有一方占据压倒性优势。这可有点儿小任性咯。常理来讲，势均力敌才能制造紧张的气氛。可是《热血同行》不喜欢这种紧张，而是通篇营造着一股怼天怼地的范儿。

这也难怪，因为本剧的主角们大都有着国外留学的经历。社会背景也是西方思想与封建环境的大碰撞。这群人简直就是时代翻篇儿的推手，必然得经历一番怼天怼地的命运。主创在造型上很是下了一番功夫，又在台词、动作、情绪上做了很多能够彰显个性的设计，以至于只要他们登场就有一股很浓郁的新潮气氛，与其他角色传统的服饰和言行形成了强烈的对比。其中囤儿最上头的段落是他们接受特训的那段剪辑。原来他们的特训不仅仅是体能上的，还要学习机械物理、人体结构、手枪拆装等“现代化”技能。这哪是什么皇家护卫，这简直就是王牌特工嘛。^_^

这群带着新思想新抱负的热血青年们，注定将互相成为各自生命中无法磨灭的记忆。经历了相识相知和生死与共后，他们之间便不再是简单的关系好或关系坏，而是构筑起一言难尽的复杂牵绊。既然一言难尽，那就不能再依赖台词咯。抒情效果更好的气氛营造就体现出了艺术价值。音乐一起、光线一转、眼泪一流，气氛做足，观众便能更好地感触到那些只可意会不可言传之情啊。

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