一直很喜欢《蜗牛与黄鹂鸟》中的费舍尔，无论是造型还是言谈，看似有点狂放不羁，总是不按常理出牌，但认识越久，越觉得亲切，作为一名国际知名的华裔指挥家，他的才华，他的人品，真的堪称一位超级好老师。

印象特别深的是，他在听到孩子们的乐声的时候的一句感慨，这个段落，真的让人对《蜗牛与黄鹂鸟》萌生出更多的好感，费舍尔当时是这样说：他们对音乐的信念，才是最纯粹的，因此，也只有他们能产生为音乐奋斗的梦想……你听，这种喜悦，是从他们的内心深处散发出来的……

看过这段，确实有点鼻头酸酸的，虽然笔者已经告别校园多年，但依然可以很真实而深刻的感觉到，这样积极阳光的校园，这样善解人意的老师，这样谆谆教导的理念，对一个学生而言，是多么的重要。比如他在A团与S团的对抗赛中，所设立的S团的目的，原来是为了张扬学生们的个性，这种因材施教，就让人刮目相看。大师的外形，和顽童的内心，让费舍尔成为了一名尽职尽责而的好老师的代言。

由剧情和人物也不禁想起每年的高考，特别是今年，因为疫情的原因，高考的时间错后了一个月，看似学子们增加了学习的时间，但其实，在疫情期间的非正常上课，以及备战时间的改变，也打乱了大家的冲击步骤，而且七月份相对于六月，无疑是温度更高，降雨更多，对于众多的高考学子而言，无疑是一次人生路的大挑战。

高考的目标，大多指向了更高的学府——大学，无论是文理类，还是艺术类，正如《蜗牛与黄鹂鸟》中的这所音乐学院——百器音乐学院，梦想与现实，看似只有一步之遥，高考已经成为了一个人生的分水岭，但是，大学校园，又何尝不是一个梦想之地呢？我们这一生，总以为下一步就到了璀璨的人生，殊不知，正是一个接一个的梦想，才让我们不曾停下求知攀援的脚步。

在最新的剧情中，李甄言、方小莴等等，陆续踏上了去法国巴黎进修的行程，这对他们而言，是人生的又一次进阶，但若从一个音乐艺术家的一生来看，不过是一次小小的经历和转折，但我们的一生，往往也都是通过这样的小机遇，而开启了更广阔的未来，笔者这么说的意思是，大家要重视脚下，要脚踏实地，但也务必步伐轻松，因为，未来的路还长。

我们的高考学子们，可能没时间在考前看这部剧，虽然剧中关于青春关于奋斗的内核，其实很适合给大家打气，带领大家看清未来的，但是可以在高考后追下剧，毕竟，在接下来的日子，幸运而努力的你，将有大概率需做好踏入更高学府的准备了，无论是生活、学习，还是情感、心理，《蜗牛与黄鹂鸟》这部剧，在梦想与现实之间，有着很好的权衡与诠释，相信在看过之后，能更清晰而自信的面对未来。

我们常说：“希望还是要有的，万一实现了呢？”其实我想说的是：“希望还是要有的，因为总会实现”，反倒没有了希望，就完全扼杀了实现的可能。那么，不如我们一起加油吧！