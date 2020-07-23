文/满囤儿

《重启之极海听雷》开播首周，囤儿给它打了个四星（满分五星）的初始印象分。随着剧集更新，开篇时的惊喜并未全部得以延续——南海王地宫下的戏份略显仓促，地上部分展开不够充分。本来囤儿想把该剧的评分降一星的，但并未去操作。因为，虽然第二周的拍摄和文本没有给出惊喜，但朱一龙的表现却持续了首周的惊喜。由于对朱一龙产生了全新的认识，这一颗星，又被硬生生拉回来了。

由于没有看《镇魂》，所以囤儿对朱一龙而言，基本上算是路人。之前对他最深的印象，竟然是去年东方卫视跨年演唱会，他弹着吉他与刺猬乐队合作演唱《火车驶向云外》。当时就觉得，有硬核技能的帅哥才是真的帅啊！

于是，正如《重启》初评中所提到的，囤儿被朱一龙版吴邪开篇时的颓废模样吓了一跳，又被他重新振作后的细节表演惊了一跳。朱一龙版的吴邪入戏很快，即便有些书粉或系列粉看过很多个版本的吴邪，大都也能很快地接受他。目测初评文章的数百条评论中，对朱一龙表达肯定和赞扬的，能占到90%以上。甚至还有不少书迷挖出细节，来力证朱一龙对吴邪生理年龄和心理年龄上所差出的十年有非常准确地把握。

确实，作为业内典型的剧抛脸，朱一龙的吴邪因为和南派三叔新书里的描述契合度很高，不仅没有他以往角色的影子，而且产生了强烈的代入感。新书里的吴邪和之前的吴邪在人生阅历和心境上有很大不同，朱一龙正是抓住了这些不同，才迅速抓住了粉丝和非粉丝的心。你既可以从他遇到突发状况时的沉稳，看出十年的年龄增长；又可以从他寻找三叔线索时的焦急，看出病情给他带来的心理包袱。这是一个有内有外，有前有后的吴邪。

《重启》的导演潘安子以前是拍电影的，所以更喜欢用近景和特写去拍角色。下到南海王地宫后，在小空间、暗空间里，这种电影化的拍法对演员的表演要求更高。我们经常可以看到，在光线很暗的场景，近景和特写镜头里，只有手电能照亮朱一龙脸上的局部而已。观众的焦点完完全全落在面部神情上，表演稍有不慎就会出戏。令人惊喜的是，朱一龙有哪一个镜头让你出戏了么？没有！这才是抗打的演技！

吴邪身边总有胖子在转，可是胖子自己却总是溜号。因此，吴邪经常说着说着就从和胖子交流变成了自言自语。这种转变，需要角色眼神上的聚焦来传达。朱一龙在这个细节上的把握，同样堪称细腻。

南海王地宫段落的后半程里，还有很多煽情的戏份。比如吴邪中了壁画的幻觉后看到胖子和小哥死在自己面前。朱一龙的一滴泪刷一下就从眼睛里直接滴落了下来，冲击力很强。

还有吴邪和胖子中了人手贝的毒后，原本神情亢奋的两人，在聊到谁先死的话题后，朱一龙的神情一下子就钉在那里了。这是一个从搞笑到煽情的快速转换，钉得真稳。

还有吴邪刚失明时，朱一龙眼睑的抖动，很轻微却准确展现了突然失明时的慌乱与绝望，看得观众心疼。被胖子一大套关于三叔去雷城的分析刺激后，吴邪在本剧里罕见地爆发了一次。朱一龙爆发时还顾及到角色此时仍处于失明状态，就把情绪集中在念白上，而不是肢体上。这版吴邪因为病情，肢体上的爆发不多，而且可能性也不大。因此，对朱一龙肢体爆发力的考察，得转移到他其它作品中咯~

新更剧情吴邪等人已经成功从南海王地宫逃出，紧张的探险氛围消散，大部分是哑巴村真相和三叔往事的交待。不过从庆功宴，以及和二叔的谈话中，我们可以看出朱一龙虽然让吴邪的身体放松了下来，但精神上还保持着一贯的紧张。毕竟，人可以休息，但病情不会等待啊。这版吴邪背负的东西太多，朱一龙的状态时刻都是紧绷的。希望他偶尔接些轻松的角色，表演上也可以更自如些，甚至略微放飞一点儿哈。

鉴于朱一龙优秀的表现，囤儿在追《重启》的衔接段里，随手翻了他的过往作品和未来作品。感觉除了《镇魂》一定要补之外，《我的真朋友》有时间的话也可以考虑。因为他的待播作品里有一部《亲爱的自己》。我们可以通过对比陈一鸣和井然两个角色，看看朱一龙在同类型相似题材剧集中对角色的区分把握，以验证他是不是“真-剧抛脸”。还有一部《叛逆者》是必须列入剧单哒。因为朱一龙这张脸如果不演年代戏，无疑是暴殄天物哈。