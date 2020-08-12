文/满囤儿

前几年囤儿住在北京的虎坊桥区域，经常坐车经过一个叫湖广会馆的地标。当时觉得这个保留了古风的宅子，在现代高楼丛林中反而显得颇为洋气。后来内地上映了一部叫《京城81号》的恐怖片，科普了一下老北京的四大凶宅。囤儿才发现这个自己时不时去排队买炸糕的宅子，竟然就是大名鼎鼎的四大凶宅之一的北平会馆。



既然朝内81号已经被搬上银幕，那比之更大更玄乎的北平会馆，自然也不会缺席。目前定档8月21日全国上映的《北平会馆》，正是取材自这座老凶宅的诡异传说。由于该片原本定档在2月，只是因为疫情才没能与大家见面，所以影院复工后，本片的运作方立即提枪上马，拉响了恐怖片的第一声二胡。



为啥要提“二胡”？因为二胡在这部《北平会馆》的故事中，有着非常重要的剧作功能。二胡声是本片恐怖事件发生的触发机制。只要二胡声响起，就一定有毙命、失踪、流血、魅影出没、人偶复活等诡异事件发生。这就相当于一个恐怖预警，是电影内的“语言”。也许，你刚刚被《鬓边不是海棠红》建立起来的对二胡的好感，会被本片瞬间击碎哦。



很多取材于真实凶宅的电影，都喜欢讲述这个宅子为什么变成凶宅的缘起故事。也就是说，在影片开始的时候，这个宅子还是正常的、风光的。主人公对宅子将来的黑化戏码也是毫无准备无法预料的。《北平会馆》则另辟蹊径，并没有讲其“死亡之宅”称号的来源，而是讲述这个“死亡之宅”是如何运作滴。这很像美国《林中小屋》、韩国《昆池岩》那样的作死型凶宅探险片。



影片开始的时候，北平会馆就已经因为诡异的群体死亡事件而变得生人莫近。可是却有四个年轻人主动前来。这四个主人公也不像大多数恐怖片那样是同学or好友。他们互相之间并不熟识，显得更加各怀鬼胎。正因如此他们每个人的属性，都会引起观众的琢磨，比如其中一个是恐怖作家，观众立刻会想到戏中戏的玩法；又比如其中还有一个是海归女法医，观众也立刻会想到秦明里的诸多套路；还比如其中有一个是过气名旦，唱段虽美但配合宅中的阴森氛围，可就不那么让人巴适了。



这种主人公组合，带来了恐怖事件发生原理上更多的可能性。既然都是带着目的来凶宅的，那就没有谁是善茬。人物属性就是人物的武器，不仅用于被动自保，偶尔也会用来主动进攻。在这样的情况下，影片又拿出了一个“死亡名册”道具。原来之前群体死亡的亡者姓名都“榜上有名”。二胡是预警的话，名册就是个系统。只有凶宅的运作有系统可寻，主角们才有机会顺藤摸瓜嘛。

正所谓不入凶宅难觅真相，影院复工后的第一声恐怖尖叫，要不要来一起听听？