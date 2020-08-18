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编辑 | 删除 《八佰》好看到爆的秘密，是用准了电影多出来的手段

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

淞沪会战八百壮士誓死固守最后阵地四行仓库的事迹，无论用任何一种形式来讲述，都能深深地感染人。因为这个事件本身就是悲壮的，是人类在“牺牲”和“抗争”这种事上所能做到的极致。即便如此，管虎的《八佰》依然做到了好中更好、优中更优。哪怕你之前看过相关的文学作品、纪录影像，依然会被影片独到的视角、人物、场面、视觉给震撼到。管虎充分运用了电影比其它艺术多出来的表现手段，争取到了太多太多的优势。

囤儿之前读过陈立人编写的《八百壮士》一书，对这场战役的前前后后、主要人物有一个比较详尽的了解。可以说，即便管虎只是按部就班地把这场战役拍一遍，就已经足够在战争类型片里排到前20%了。只不过管虎并非单纯还原战役，而是使用了很多更深化的手段，让人看到了这场战役内部和外部更多的东西。这些更深更多的东西，让电影高过了文本。《八佰》在影史里的排名，也因此而大幅提升。

首先，《八佰》采用了一个超大的群像描写。战役题材的艺术作品，无论文字还是影像，首选主人公大都是战役中的领军者。比如这场四行仓库的阻击战，我方一号人物理应是88师第524团中校团附谢晋元（杜淳 饰）。本片的谢晋元虽然集伟岸、睿智、英勇等将才魅力于一身，但他的戏份却并不是垄断级哒。

战争题材还喜欢选取小人物为视角，但是小人物视角只适合塑造角色和做反战探讨，并不适合这样的大题材。于是，《八佰》很大胆地采用了一个比较大规模的群像描写方式。在四行仓库里，被立起来的人物除了谢晋元外，还有老葫芦（黄志忠 饰）、端午（欧豪 饰）、羊拐（王千源 饰）、老铁（姜武 饰）、老算盘（张译 饰）、朱胜忠（魏晨 饰）、山东兵（李晨 饰）、 上官志标（俞灏明 饰）等一大批战士。这些人各有自己的性格、能力、顾虑，形成了一个命运共同体。

文字在创作群像时是受限的，因为你必须讲完一个才能讲另外一个。电影则不然，电影可以通过构图和运镜上的精心设计，实现同时对多个人物的讲述和塑造。管虎经过几年的锤炼，再加上有曹郁这样优秀的摄影师辅佐，很好地完成了对空间里复数角色的掌控。再配上惨烈的战场氛围，令人沉浸在轰鸣的悲壮之中难以脱离。

其次，虽然《八佰》的纵向延伸有限，只讲到了撤离，但是它的横向延伸很广。1:1搭建四行仓库就已经够烧钱的了，我们作为观众本没想着要什么自行车。可是片方不仅搭了战场，还把战场外也搭出来了。本片的苏州河是人工开凿的，并对两岸建筑也进行了1:1的还原。

这给了管虎拍摄战场外的空间，又是一个超越性的手段。普通的战场不可能有现场观众，而四行仓库阻击战则因为独特的地理位置，罕见地拥有为数众多的围观群众。这群人的存在，是很独特的——有独特的心理、有独特的情绪、有独特的行动，如果不拍出来的话，着实可惜。这可能就是为什么即便是烧钱，管虎也要拍他们的原因。

《八佰》对“隔岸观众”的描写，促成了其观赏价值的又一次提升。这些观众也同样运用了大群像的手法，不同社会阶层的人，运用不同的手段，去达成相同的目的，热血程度比仓库内不遑多让，甚至相得益彰，大大提升了观众的临场感。

最后，《八佰》在战争片最本质的战场描写上，也做到了层次分明。敌人的每一波进攻，都采用了不同的策略，我方也是见招拆招，一次次地绝地逢生。这种鲜明的层层递进，让本片的战争场面不仅仅是视觉爽，还制造了脑内的激荡。后期一些渲染悲壮的场景，也因为是层层蓄力上来的，所以不会显得刻意拔高。

总之，《八佰》是一部比较重工业的类型片，是导演、编剧、演员等主创的软能力和行业硬实力的高效结合，是一部最能体现影院观影优势的国产影片。院线复工后的诸多困境，一定会被本片凿个粉碎！

八佰 The Eight Hundred(2020)

8 .2 / 8 .5

八佰(2020)

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