文/满囤儿

由于现在党中央大力推进精准扶贫工作，所以我们也经常会看到一些以精准扶贫为题材的主旋律影片。其中不乏根据真人真事拍出的感人故事。而8月18日全国上映的《村官不难当》，则把精准扶贫拍出了另一种风格——诙谐喜剧。它既不渲染贫困户有多穷，也不拔高扶贫干部的功绩，而是从扶贫工作中人与人之间的关系入手，刻画了不同贫困户在“穷”这件事上的千奇百怪，以及年轻有为的扶贫干部们如何去各个击破。



《村官不难当》并不是哪个扶贫干部的传记片，因此并不存在某个绝对的主人公。片中映山村的扶贫工作，是由一个叫“新时代农民讲习所”的组织来整体推进滴。这个组织里既有村子里土生土长几十年的老同志，也有很多外出求学回来的年轻人。在集体智慧的努力下，讲习所的扶贫工作就更体现出“精准”二字。



比如爱喝酒打牌的懒惰派贫困户二财，就是一个典型的越补助越贫困的棘手对象。这种人在我国特别多，几乎每个人的亲戚里都会有那么一两个。他们的习惯就是好吃懒做，得了救济款反而更刺激了好吃懒做。越救助越懒惰，很容易变成一个恶性循环。于是讲习所采用了“授人以鱼不如授人以渔”的策略，苦口婆心地劝他去做护林员，去工作挣钱。



影片并没有因为描绘村民的缺点就把他们一棒子打死，而是在缺点的表象之下又挖掘了其可爱的一面。二财贪酒好赌，但本性憨厚耿直，在被人冤枉偷鸡的时候，竟然还颇有些要杀身成仁的桀骜。正是因为他有这样的本性，所以只要他的心思转变，接受了护林员工作后，反而是个很有责任心的人呢。



另一个典型角色是陈大壮，而且他的情况并不局限于农村。他代表了中国目前一个非常庞大的群体——因癌致贫。好在他的胃癌能够通过切除手术达到非常可观的预后。虽然能治，但手术费用和三个孩子的学业依然成为了大壮两难的选择。从本片扶贫人员的针对性措施可以看得出，这种贫困户属于“救急不救穷”。只要帮他们度过眼前的难关，他们就能从阻力转变为扶贫工作的助力。



特别让囤儿感到有趣的，是本片还描写了扶贫工作团队内部的次级矛盾。由于村主任换届，讲习所内部竟然发生了一场“抢班夺权”。从村子里走出去的成功人士李自强被老主任请了回来，把两位觊觎主任之位的同志李大海和奎子气得够呛。其实虽然片名叫《村官不难当》，但观众都能看得出来这村官很难当。李大海和奎子毕竟能力弱眼光短，名利心作祟，确实难堪大任。



李大海这个角色演得非常出彩。他其实没啥坏心眼，就是村民的淳朴。用网络概念说就是情绪管理能力不够强，什么喜怒哀乐都写在脸上挂在嘴上。他虽然也有心带大家脱贫致富，但他毕竟无法像李自强那样从外边带来土壤学家和经济作物专家。他只要脑子里的弯转过来，面子上的台阶走下来就OK啦。从他身上，囤儿看到了好多老家亲戚的影子。



很多人不喜欢看主旋律电影，主要还是因为某些主旋律台词过于说教，人物过于扁平。《村官不难当》则是从精准扶贫中选取素材，把干部和村民都塑造得更为立体和丰满，让他们既有顽固的一面又有可爱的一面。如此一来，影片的整体氛围就变得很诙谐很有趣，更符合人们看电影的休闲诉求了。