网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

http://i.mtime.com/wolfboar/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 梦想是一只雄鹰，它翱翔在《格萨尔藏戏》的天空上

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

近几年，藏文化电影成为了中国电影最具文艺气息的分支。不仅有万玛才旦这样每部新作都能被影迷捧进年度十佳的大神，还有很多新成长起来的电影人。比如8月21日全国上映的《格萨尔藏戏》，就是新人导演嘉熙·东强用心打造的藏文化佳作。这部电影有着温暖的逐梦故事，有着浓厚的生活气息，有着瑰丽的自然景色，有着陶冶情操的欣赏价值。

看《格萨尔藏戏》，你会在出片名之前短短的几秒钟里连续惊叹三次。因为片头的三组空镜实在是太美了。很多人夸一部电影的画面，会说每一帧截图都能做屏保。《格萨尔藏戏》的镜头美感正是如此，它的所有外景镜头都能截图做屏保。尤其是一些广角空镜，截图甚至能去参加摄影比赛。

镜头美，一方面源于导演嘉熙·东强的摄影功底深厚，另一方面源自他对家乡和家乡文化的爱。嘉熙·东强出生在“格萨尔文化之乡”果洛州达日县满掌乡，从小听格萨尔故事长大，对格萨尔降服妖魔，扬善抑恶的英雄主义精神尊崇且仰慕。上学期间，他还因为擅长描述格萨尔王传而收获了人生的第一批“粉丝”呢。

回到家乡从事文化工作的嘉熙·东强，得到了进一步深入了解格萨尔文化的机会。在狮龙宫殿重建项目中，他与童年挚爱再续旧缘，并深刻体会到其中所集聚的勇气、信念和智慧。于是，嘉熙·东强有了一个大胆的想法，他想拍摄一部自己的电影，拍一部《格萨尔藏戏》，拍出这种永恒的信仰。

虽然拍电影的道路起步时困难重重，但正如网上经常说的“当一个人拼尽全力的时候，全世界都会帮他”，嘉熙·东强的精神和初衷，令他得到了家人、朋友、领导们的支持。尤其是歌手萨尔措为他介绍了一位来自格萨尔艺人之家的孩子，帮他解决了影片最灵魂的一环——主人公人选。从影片中我们能够看出，这位小孩子的表演天赋非常高，而且一看就是被格萨尔文化熏陶着长大的。找到契合的主演，追梦题材影片就具备了说服力。

嘉熙·东强的处女作在处理上比较谨慎，叙事上并没有玩什么花活，就是稳扎稳打地讲了一个因为热爱而追梦的故事。只不过这个梦想是深深扎在这片土地上的，因此人物立得住，立得稳。片中的大人并没有因为小扎德对格萨尔痴迷，就降低标准，给他什么特殊待遇，反而是对他十分严苛，不仅纠正他的舞蹈动作很严厉，而且始终强调不可以因为痴迷格萨尔而耽误学校里的功课。这说明导演还是非常严谨的，并不会为了单纯追求情节刺激视觉刺激等“爽”元素而破坏格萨尔文化原本的厚重。

很多做梦的孩子都会像扎德那样表达：自己愿意成为雄鹰，翱翔在蓝天之上。在看过《格萨尔藏戏》后，你会觉得这片纯净、广阔、高远的天空，才真真是值得雄鹰去翱翔的呀。

格萨尔藏戏(2020)

8 .0

格萨尔藏戏(2020)

影评(1)

收藏(0)

回复 (0) | 收藏 (0) | 2 次阅读 |
下一篇：挖掘村民可爱一面，《村官不难当》把扶贫拍... >>

满囤儿

满囤儿 (北京)

男 37岁 双子座

日志分类

我的所有分类(1594)

娱评(53)

剧评(161)

话题(13)

行业(13)

书评(3)

专访(8)

影人(160)

盘点(22)

影评(979)

如果我写...(2)

日志标签
喜剧片 动作片 爱情片 小说改编 悬疑片 动画片 惊悚片 3d 续集 魔幻片 科幻片 剧情片 处女作 战争片 功夫片 青春片 传记片 香港电影 翻拍 剧场版 漫画改编 恐怖片 灾难片 励志片 历史片 印度电影 纪录片 犯罪片 警匪片 武侠片
更多 >>