文/满囤儿

近几年，藏文化电影成为了中国电影最具文艺气息的分支。不仅有万玛才旦这样每部新作都能被影迷捧进年度十佳的大神，还有很多新成长起来的电影人。比如8月21日全国上映的《格萨尔藏戏》，就是新人导演嘉熙·东强用心打造的藏文化佳作。这部电影有着温暖的逐梦故事，有着浓厚的生活气息，有着瑰丽的自然景色，有着陶冶情操的欣赏价值。



看《格萨尔藏戏》，你会在出片名之前短短的几秒钟里连续惊叹三次。因为片头的三组空镜实在是太美了。很多人夸一部电影的画面，会说每一帧截图都能做屏保。《格萨尔藏戏》的镜头美感正是如此，它的所有外景镜头都能截图做屏保。尤其是一些广角空镜，截图甚至能去参加摄影比赛。



镜头美，一方面源于导演嘉熙·东强的摄影功底深厚，另一方面源自他对家乡和家乡文化的爱。嘉熙·东强出生在“格萨尔文化之乡”果洛州达日县满掌乡，从小听格萨尔故事长大，对格萨尔降服妖魔，扬善抑恶的英雄主义精神尊崇且仰慕。上学期间，他还因为擅长描述格萨尔王传而收获了人生的第一批“粉丝”呢。



回到家乡从事文化工作的嘉熙·东强，得到了进一步深入了解格萨尔文化的机会。在狮龙宫殿重建项目中，他与童年挚爱再续旧缘，并深刻体会到其中所集聚的勇气、信念和智慧。于是，嘉熙·东强有了一个大胆的想法，他想拍摄一部自己的电影，拍一部《格萨尔藏戏》，拍出这种永恒的信仰。



虽然拍电影的道路起步时困难重重，但正如网上经常说的“当一个人拼尽全力的时候，全世界都会帮他”，嘉熙·东强的精神和初衷，令他得到了家人、朋友、领导们的支持。尤其是歌手萨尔措为他介绍了一位来自格萨尔艺人之家的孩子，帮他解决了影片最灵魂的一环——主人公人选。从影片中我们能够看出，这位小孩子的表演天赋非常高，而且一看就是被格萨尔文化熏陶着长大的。找到契合的主演，追梦题材影片就具备了说服力。



嘉熙·东强的处女作在处理上比较谨慎，叙事上并没有玩什么花活，就是稳扎稳打地讲了一个因为热爱而追梦的故事。只不过这个梦想是深深扎在这片土地上的，因此人物立得住，立得稳。片中的大人并没有因为小扎德对格萨尔痴迷，就降低标准，给他什么特殊待遇，反而是对他十分严苛，不仅纠正他的舞蹈动作很严厉，而且始终强调不可以因为痴迷格萨尔而耽误学校里的功课。这说明导演还是非常严谨的，并不会为了单纯追求情节刺激视觉刺激等“爽”元素而破坏格萨尔文化原本的厚重。



很多做梦的孩子都会像扎德那样表达：自己愿意成为雄鹰，翱翔在蓝天之上。在看过《格萨尔藏戏》后，你会觉得这片纯净、广阔、高远的天空，才真真是值得雄鹰去翱翔的呀。