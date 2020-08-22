文/满囤儿

成年人总抱怨孩子脑袋中的想法不好懂，其实在孩子们眼里，大人的世界更加难懂。8月21日全国上映的中国首部冰雪题材少年儿童电影《雪国少年》便描绘了一个在大人世界里“碰壁”的孩子。通过这个故事，儿童观众可以体会到，原来难懂的大人世界是阻挡不了你进步的步伐的。



《雪国少年》的故事核是小主人公冬冬对滑冰运动的热爱。在和同学的“私斗”中，眼看就要取胜的冬冬被对手暗算，本就破旧的冰鞋彻底报废。滑冰没有冰鞋，就像打仗没有枪、写字没有笔，于是冬冬向爸爸提出了买一双新冰鞋的愿望。然而出人意料的是，冬冬的爸爸不仅拒绝买冰鞋，更严厉地反对冬冬再参与滑冰运动。冬冬的爸爸以前可是滑冰高手啊，怎么态度竟然这么不合常理呢？



成年观众都能看得出来，冬冬爸爸肯定是因为过去的遭遇留下了心结。可儿童观众是站在冬冬立场上的，大人的做法就是不能理解的。难道冬冬对滑冰的热爱，要被难懂的大人世界就此扼杀吗？正因冬冬不懂爸爸的心结，爸爸也不懂冬冬的梦想，在一次争吵后，冬冬赌气出走。



导演用类型片的手法，在冬冬离家后的经历中嵌入了一个珠宝大盗的阴谋。冬冬对滑冰的热爱，与智斗狡猾盗贼合二为一，让影片的节奏更紧凑，气氛更紧张，人物情感的塑造也更加鲜明。冬冬与珠宝大盗的相遇源于一场偶然，但后边发展出的故事却都是人物性格催生的必然。中国新时代少年儿童锐意进取、蓬勃向上的精神风貌在滑冰运动和智斗盗贼两个维度上得以展开。怪不得本片开拍前就被列入了“红领巾影视计划”。



除了遇到珠宝大盗，冬冬还遇到了两个小偷。这两个小偷更是令冬冬看不懂的大人，他们有时候像好人有时候像坏人，他们有时候很邪恶有时候很亲切。不过虽然冬冬看不懂他们，但他们有很好的滑冰技术又肯教冬冬，那他们就是善良的分享者。在教冬冬的过程中，两位小偷也恍然大悟出自己的人生价值。当然这就不一定是冬冬能够理解的了。

在经历了曲折的冒险，遇到了更多样的大人后，冬冬渐渐感受到了爸爸的不易。冬冬对滑冰的执着也终于被爸爸所接受。虽然冬冬没能完全搞懂大人，但他知道自己重新拥抱了亲情，而父亲对自己的爱也会帮自己离梦想越来越近。冬冬和他的小伙伴们都得到了精神层面的成长。



《雪国少年》虽有喜剧电影的娱乐性，但更多的是儿童电影的教育意义。通过冬冬的这次特殊经历，少年儿童观众将明白很多事理，学会树立正确的人生观、价值观，懂得奋发向上的重要性，培养出勇敢面对困难的意志。这种片子，不仅上院线有价值，以后各大电影频道和儿童频道在暑假和寒假的重播也应该给安排上哈。