文/满囤儿

如果您经常浏览网络上那些问答平台的话，一定会熟悉一种特别常见的提问模式，那就是“我的男友是XX（某职业），我还要与他继续走下去吗？”这是年轻人群体里非常有代表性的问题，因为它一下包含了老祖宗留给我们的两大告诫——男怕入错行，女怕嫁错郎。正因如此，目前社会上有很多职业都会给从业者带来不小的尴尬。比如8月25日全国上映的青春爱情励志片《我的男友是辅警》里男主人公张平的职业——辅警。



目前我国有四百万辅警，虽然他们在维护社会治安、维护社会稳定方面的作用不可替代，但是由于在待遇、上岗通道、发展空间三个维度上的不确定性，导致整个社会对这个职业的认知都不够准确。社会认知的诸多误解又会反作用在这些辅警身上，使他们的个人价值认同大打折扣。《我的男友是辅警》便真切地描述了辅警这一职业的爱与哀愁。



影片里，张平在大学里是学业上的佼佼者，为了照顾女友卫娜回家接班家族企业的需求，一起来到了小城市。由于人生地不熟，再加上自己的专业比较特殊，张平在寻找对口工作时不太顺利。在朋友的介绍下，张平得知交警辅警在招人。有着警察梦的张平，“阴差阳错”地开启了自己的辅警人生。



随后，围绕着张平、卫娜，以及他们的家人和朋友，《我的男友是辅警》非常准确地还原了当下社会对辅警的印象。老百姓无论是有钱的大老板，还是普通的小市民，都对辅警有一些固有印象，甚至是误解。比如：收入低、没前途、没时间、工作危险、假警察、临时工、背锅侠等等。这些印象和误解确实让人感到非常的哀愁，甚至对张平的警察梦和两人的爱情形成了巨大的冲击。



面对爱与哀愁，我们该如何去改善呢？从《我的男友是辅警》中可以看出，要想提升辅警的个人认同和社会认同，就得从个人和社会两方面齐下功夫。社会上的功夫，国家已经做了。2020年，辅警管理体制改革已经全面启动。



三大困境里的待遇问题，岗位工资+绩效工资、强制五险一金、加班费+执勤津贴等举措都令其大为改善。以深圳为例，辅警的月收入从原来的4000多元/月提高到了8000多元/月。上岗通道问题，畅通了辅警进入事业单位、成为人民警察的“绿色通道”。辅警里的优秀人才很容易晋升为正式公务员。发展空间问题，试点对辅警进行授衔和分级管理，各级别间的工资和晋升年限都将有明确的规定。这都使得像张平这样的有梦想、有学识、有能力的辅警们，在工作中有了更大的积极性和更强的归属感。



个人方面，张平更是做出了一个卓越的榜样。其实社会上任何一个职业都是爱与哀愁并存的。没有哪个职业什么都好，也没有哪个职业什么都不好。重要的还是要在工作的过程中，用爱去消减哀愁。张平一开始也被外人的言论所影响，灰心过沮丧过，但他有警察梦，有做人原则，有独立上进的品质。因此，即便外人对辅警有误解，但只要和张平有过接触，基本上都会被他的精神面貌所打动。因此，张平虽然无法改变社会对辅警的误解，但至少他获得了自己人生价值上的认同。他最重要的人，也对他有非常大的认同。这，已经让人感到十分幸福了。



虽然《我的男友是辅警》用了青春片、爱情片的拍摄手法，但它的现实意义还是非常鲜明滴。这曲关于辅警的爱与哀愁，很可能会随着社会的进步，人们认知的发展，停留在历史长河之中。