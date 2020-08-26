文/满囤儿

一场疫情，让很多相爱的人都被迫体验了一把异地恋。当两个人之间有了空间和时间上的间隔，爱情的萌生、延续、升华会以什么为基础呢？今年唯一爱情档期——七夕档上映的《我在时间尽头等你》给出了一个答案：守护。影片用一个比较超现实的设定，给男女主人公之间施加了空间和时间上的双重阻隔，但是我们能看得到，无论两人隔了多远，守护都能被感知到。



男主人公林格（李鸿其 饰）和女主人公邱倩（李一桐 饰）小时候就认识，并互相留下了清纯美好的初印象。虽然因为邱倩中途去了舅舅家，两人算不上青梅竹马，但中学再遇时，两人依然擦出了初恋的火花。和一般的单凭颜值而一见钟情的初恋不同，林格知道邱倩有舞蹈梦想，并深深地埋下了要守护其舞蹈梦想的决心。



本片的叙事卡点非常准，30分钟准时发生了故事核级别的事件——邱倩遭遇车祸，林格在痛不欲生的情绪下启动了神秘手表的超自然力量，把时空倒退回了邱倩车祸之前。而时空倒流的代价，是林格在新的时空里的过去全部消失，而且林格自身的生理机能老了十几年。简单点儿说，就是林格用自己的寿命换取了邱倩避过了车祸。



不得不说，这个故事核的脑洞确实很给力，因为它给男女主人公之间设的阻碍是全新的，是其它爱情电影（即便同样带有超现实元素）所不曾给出过的——此时的林格拥有对邱倩的一切回忆，而邱倩的人生里从来不曾有过林格。这要怎么搞？这要怎么重新开始一段相识相知相恋相爱啊！



如果你的爱情没有一个基底，那遇到这种情况一定会措手不及。囤儿不喜欢某些偶像剧，就是因为里边的爱情没有基底。《我在时间尽头等你》里林格对邱倩的爱有很具体的基底——守护她的舞蹈梦。林格知道自己对邱倩而言变成了陌生人，便没有死皮赖脸地去cue她，而是用自己的方法默默地守护她，帮她在舞蹈梦差点儿断裂时有力地推了她一把。



正因为有守护这个基底，所以林格和邱倩顺理成章地再一次相知相爱，并且比之前更浓更真。看到梦想的道路上邱倩在冲锋，林格在辅助的画面，囤儿由心而发地羡慕。因为这个爱情看上去无比牢靠，无比坚强。生活和事业上的小挫折小打击小伤痛，根本无法动摇这个爱情的根基。



虽然预料到后边的剧情里，两人还会因为第二次意外而不得不再次启动神秘手表，但是看到这些画面后，囤儿已经对两人的爱情充满信心——即便再发生一次记忆消除，只要林格还坚持守护着邱倩，那邱倩一定会再一次慢慢感受到林格的存在。



优秀的爱情片都能做出爱情的命运质感，做出这份爱情的唯一性。当观众认同了男女主人公爱情的唯一性后，不管煽不煽情，都控制不住泪腺。本片保证唯一性的，同样是守护。而且这个守护并不是林格对邱倩的单一守护，而是两人的相互守护。虽然影片大部分时间是从林格的角度去讲述的，但观众看得很细，能从细节中看到邱倩同样从未中断过对林格的守护。超现实的力量能抹去邱倩生命中的林格，但抹不去她感受到的守护，也阻止不了她想要守护爱人的心愿。



以守护作为爱情的基底，会让你的爱情跨越时间和空间的阻碍，永远被互相感知着。这也许就是《我在时间尽头等你》让观众感悟到的爱情真谛之一吧。