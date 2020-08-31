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编辑 | 删除 从性感符号到性感炸弹，徐冬冬《特工狂花》打到爽爆

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

关于女人的性感，在北美有一个很著名的段子，那就是NBA著名球星杜兰特曾在社交媒体上跪舔“黑寡妇”斯嘉丽-约翰逊时说：“我想喝你的洗澡水。”囤儿在看到爱奇艺新上线的《特工狂花》时立即想到了这个段子。本片主演徐冬冬和寡姐的性感有异曲同工之处，只是不知道国内的那些球星们，有谁敢说出要喝徐冬冬洗澡水的豪言哈

徐冬冬并不是大家很陌生的演员，为什么还能在《特工狂花》里给人惊艳的新鲜感呢？囤儿觉得是因为有些人印象中的徐冬冬还停留在性感符号阶段，而本片中的徐冬冬则晋升到了性感炸弹的阶段。寡姐为什么能成为全球女性性感的代言人，还不是因为她在与伍迪-艾伦等名导合作的过程中，早早地从性感符号晋升到了性感炸弹。

顾名思义，性感符号只起到一个符号的作用。比如徐冬冬在《西虹市首富》里的客串，就是典型的性感符号。导演只给这个角色一个符号的功能，只需要观众一眼就能看到的性感即可。这是一种短暂的直观冲击，生理刺激。《特工狂花》里徐冬冬饰演的雅美就不仅仅是符号那么简单了。这是一个人生完整、内心丰富、性格鲜明、目的明确、原则清晰的角色，她在影片里对剧情起到直接的，甚至是唯一的推动作用。于是，雅美的性感有了更强烈更持续的冲击力，犹如炸弹一般，在观众的生理层面和心理层面连环爆开。

虽然院线已经复工，但目前只有《八佰》一部大片撑着。《特工狂花》虽然是网络电影，却拥有着不输同期院线电影的热度。上线以来，本片不仅在电影类里连续霸榜第一，就算是在爱奇艺的全榜单里，也能高居第四。在热搜榜上，《特工狂花》更是仅次于《八佰》。换言之，本片是当下大多数影迷的第二选择。《特工狂花》的吸睛能力如此之强，作为绝对一号的徐冬冬自然功不可没。

画风上《特工狂花》很接近于基努-里维斯的翻红之作“疾速系列”。国产同类题材影片并不多，何况还是女版。基努有基努的帅气，是打戏的加分项；徐冬冬有徐冬冬的性感，同样是打戏的加分项。本片的打戏和疾速系列类似，都是以制敌为目的的多样化设计。也就是说，打戏的设计原则只看制敌效果，冷兵器、热兵器、徒手、潜伏，在当时的环境下什么更方便制敌就用上什么。这对演员身体能力的要求必然很高。

电影里的性感女战士/杀手有很多，黑寡妇冷兵器和关节技居多，劳拉热兵器枪战居多，小丑女则善于运用环境制造虐杀。徐冬冬的雅美则是集她们的所长于一身。在《特工狂花》里，雅美用过色诱暗杀、用过潜伏勒颈，用过手枪的点射、用过冲锋枪的扫射，用过近身短打、用过地板绞杀，还有帅气的双匕首对武士刀。可以说，从打戏的丰富程度上来说，即便是男打星主演的动作片，也很少有能看齐《特工狂花》滴。

徐冬冬多样的造型加上多样的打戏，把性感炸弹这个词诠释得淋漓尽致。符号也许不会成为影片的加持，但炸弹绝对可以。就像男团女团里的性感舞担必须要炸场一样，徐冬冬也是带着《特工狂花》来炸场的。从影片上映后的热度和播放量等数据来看，徐冬冬这一炸还真是威力十足呢。

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