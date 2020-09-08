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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 《你是最美》：城市想要金牌，需要每个平凡市民的努力

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

疫情让很多“困”在老家的北漂、沪漂、深漂们有了一个重新认识自己家乡城市的机会。囤儿就在此期间，深切感受到了家乡城市的现代化建设成果，不仅各种生活科技与北京接轨，环境建设更是日新月异。由此可见，现在中国的各大城市对文明层面的建设有多么注重。文明、文化、卫生等软实力，越来越成为一个城市的金字招牌。9月8日全国上映的都市情感励志故事片《你是最美》，就讲述了城市若想拿下软实力金牌，需要每一个平凡市民的努力。

《你是最美》是由海口市委宣传部联合多家影视公司出品，是首部以海口“双创”为背景的电影作品，创作上则遵循了地道的故事片原则——有扎实而鲜活的人物，有强烈的矛盾冲突，有接地气的背景环境，有现实意义的主题探讨，有诙谐的喜剧和催人泪下的情感。

虽然海口提出的“双创”是一个提纲挈领性的工作方向指导，但是其中最重要的还是“举全市之力、集全民之智”。也就是说，城市的金字招牌，不能只靠领导喊口号，政府定目标。更重要的是过程，是每一个平凡市民积极参与进来的共同努力。《你是最美》就用了典型事件和典型人物，诠释了这一点的重要性。

影片开篇20多分钟的建置部分里，主人公夫妻档出租车司机谢大海（马元 饰）和符娟（王嘉 饰）的生活状态特别平凡，平凡到你在身边一抓一大把。编剧捕捉人群代表性的功力很强，用一些简单的生活&工作场景、生活化的聊天、家庭化的动作，很快就塑造起了这对极具代表性的夫妻。马元曾参演过《老炮儿》和《血色浪漫》，王嘉更是曾凭借电影《侗族大歌》获得过北京青年影展最佳女主角。两位实力派演员，用细腻准确的演技，把人物演到了观众的切身生活中去。

人物塑造起来后，引发戏剧矛盾的事件发生了——两人的儿子小帆被诊断出先天性心脏病。原本奔向幸福明天的夫妻俩，一下坠入了谷底，各种人生计划被打乱。虽然这种病不是我们经常会遇到的，但类似的经济困难是大家都会遇到的。这种瞬间降临的无力感，很考验人和社会的本性。

如果只是讲夫妇两人如何筹款，那视野就窄了。本片在以两人努力应对危机的主线之外，加入了很多同样具有社会代表性的配角。比如从小失去母爱，年纪轻轻就“混社会”的乐乐；比如利用虚假理财产品害人牟利的代总；再比如虽然只有一场戏，但是点明了海口市文化历史底蕴的老华侨。这些配角有的戏份多，有的戏份少，但都来源于主创对城市发展中各色人物的真实捕捉。他们有的人在推动城市的文明文化前进，有的则在给城市的面貌抹黑。

可能是因为自己太渺小了，这些人并没发现自己在为城市增光或抹黑。可是随着事件的推进，这些平凡的人们渐渐发现了爱的传递、真善美的传递。一件小的善行，会给很多人带来帮助，一个小的贪念，也会给很多人带来伤害。符娟是一个爱的输出者，她在做出租车司机时有很强的服务意识，乐于助人的性格让她传递出了很多的爱与真善美。乐乐，便是其中的受益者。从故事层面来说，符娟便是名副其实的“你是最美”。

不过正如前边所述，本片的视野并非局限在主人公身上，因此虽然故事里cue符娟是最美，但其实片中每一个传递了爱传递了真善美的人，都值得“你是最美”这个称号。因为只有爱和真善美在平凡市民中传递开来，城市才能真正拿回属于自己的金字招牌哈。

你是最美(2020)

8 .0

你是最美(2020)

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