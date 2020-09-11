文/满囤儿

前段时间，南派三叔打造的“盗墓笔记宇宙”最新作《重启：极海听雷》的第一季上线。除了朱一龙强大的粉丝号召表现之外，最让网友津津乐道的是三叔随处可见的求生欲。比如“盗墓”这两个字，感觉已经被三叔从自己的字典里抹杀了。盗墓，已经被他代换成了“地下探险”。不过所谓敏感都是相对而言，喜剧电影《一团乱麻》就因为题材上的优势，完全不用回避“盗墓”这俩字。影片用调侃的手法和多线叙事的手段，把一件文物的被贩卖之旅讲得啼笑皆非。



既然片名用了“一团乱麻”这个词语，那片中必然要有好几股势力，否则再怎么乱也乱不出“麻”的感觉哈。因此，本片的叙事借鉴了《疯狂的石头》，虽然没有把多线叙事和非线叙事合起来用，但多方势力的构架和行动，还是有一定的烧脑力度。



影片中的主要势力如下：文物专家，能够用自己的巧舌和影响力，抬高或贬低一件文物的市场价位；两个盗墓贼，和《疯狂的石头》等喜剧电影里的贼一样，虽然动了非法的心思，但为人善良憨厚，有着蠢蠢笨笨的可爱；一位老大带领着的“黑社会”，由于不是动作片，所以黑老大只拿了一把手枪就树立了自己在本片世界观里的战力独一档地位，是他逼着盗墓贼去挖出了钧瓷地尊；一个激情四射的记者，为了尽快转正而痴迷挖掘劲爆猛料，甚至不惜铤而走险；一对即将结婚的小情侣，两人都有点儿婚前疑心病，明明爱的死去活来却互相猜忌且眼里容不得沙子。



就是这样一群社会身份各异、能力各异、性格各异、立场各异的人，围绕着价值数百万的钧瓷地尊，展开了一场乱如麻的纠纷。其戏剧核心在于究竟哪个瓶子才是真正的钧瓷地尊。因为盗墓贼中经验丰富年龄更大的那个三舅（很明显在致敬三叔）动了个歪脑筋，在挖到真地尊后，企图用仿制的方法，把真假地尊分别卖给不同的买家，从而大捞两笔。



三舅虽然比三叔敞亮，“盗墓”俩字张口就来毫不避讳，但智商确实比不上专注挖坑&填坑十几年的三叔，根本预料不到自己的小伎俩会引发多大的连锁反应。就在他搭档大壮拿着仿制品和正品回家的路上，引发蝴蝶效应的翅膀煽动了。一个、两个、三个，当蝴蝶效应被引发，上述的那些各色人等就一个个地全被卷了进来。由于事件的发展由一个又一个意外的偶然串联，囤儿就不能详述了，因为这种剧透会让你失去看片时的意外之喜。



喜剧真是一个可以让创作者玩起来的类型。除了匪夷所思的情节可以让人惊艳，严肃话题可以被调侃之外，演员的发挥空间也很大，观众的包容性也很高。比如片中那个女记者，就被演员李艾瑾演得特别夸张。本来是经常演古装和正剧的清秀美女，竟然能如此放得开，演出了神经大条的疯劲儿。还有那个情侣中的台湾女孩。演员胡嘉爱的台湾腔原本和其他演员极为不搭，但是放在喜剧的环境下，土味和嗲味的碰撞，真是超级搞笑。



更有意思的是，虽然随着正品钧瓷地尊的归位，这团乱麻得到了暂时的解开，但是影片留下了一个小尾巴，让你感觉新一团乱麻，即将在续集里再度上演哦。