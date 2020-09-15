文/满囤儿

由于人类几千年来都一直生活在地面上，所以难免对天上的飞行动物产生崇拜之情。于是老话里不乏“癞蛤蟆想吃天鹅肉”、“鱼爱上飞鸟”等或贬损或文艺的句子，其中都暗含着以天为高的意思。其实，当人类征服了天空，可以通过飞机在天上飞来飞去后，在俯瞰大地时也会产生同样的崇敬之情。毕竟，从天上看大地，大地也一样展现出与天空同样的广阔与厚重。天上的飞鸟，应该也会羡慕地上自由奔跑的骏马——这便是9月15日全国上映的《出走的马蹄》所传递出的主题。



本片取材于真人真事，主人公黎鹰年近40，是大都市里某大企业的一名高管。他是典型的空中飞人，几乎每个星期都有3-4天的行程是坐飞机从一个城市到另一个城市。对于他而言，现代化都市最常见的视角既不是平视也不是仰视，而是俯视。他看够了这个城市的拥挤，看够了密密麻麻如蚁群般的行人。



虽然事业上的打拼很累，但来自内蒙古的黎鹰有一个精神上的寄托——骑马。在好友前辈经营的马场，黎鹰不仅可以策马奔腾，而且可以隔着一条宽宽的江面去远观整个都市。在这里，黎鹰是自由的、是舒畅的、是每个细胞都活跃的、是与自然融为一体的。黎鹰就像是天上的飞鸟，但飞得太高太远太久便会累。况且他的飞行并不是真正的自由，而是规定了航线规定了时间。黎鹰这样的飞鸟，自然羡慕能在地上奔驰的骏马啦。



不幸的是好友前辈的马场经营上遇到困境，不得不放弃。黎鹰为了能够保住马场的灵魂，做出了一个十分意外的举动——带着马场的马儿，寻找一个新的家。当然了，源于一时冲动的行为，不会那么顺利。黎鹰和两个伙计带着一群马，走上了一条通往未知的旅途。在没有完美目的地的情况下，黎鹰更是选择让马儿自己选择前进的道路。这一段，画风虽然略显落魄，但跳出舒适圈的冒险勇气，肯定让不少文艺青年羡慕嫉妒。



最后马儿自己找到了一个村落。黎鹰和伙计也就在这里找到了一个山坡上的旧房子，扎了根。这批骏马，从草原马变成了乡间马。不过，这并不会降低骏马的品格，更不会降低养马人黎鹰的品格。虽然这里是乡村，但村民的淳朴和真诚，给了黎鹰这些外来人很温暖的生活氛围。在经历了草料短缺、马儿跑丢、深夜大雨等困难后，黎鹰与村民的关系越来越融洽了。他和伙计因为马儿的关系，融入到了乡间这么一个全新的生活圈子里。黎鹰也变成了村民口中的马老板。



黎鹰显然是非常享受这种生活的，因为此时的生活在压力、节奏、紧张感、环境舒适度上，都优于彼时的都市高管生活。不过，独乐乐不如众乐乐，黎鹰一个人享受新生活的格局还是太小了。影片适度地由黎鹰的故事发展开，带动了更多的人物和更深的社会意义。因为马这个生物，不仅仅是黎鹰的寄托，对很多人还有其它的意义。



比如最让囤儿动容的，是那个退伍的老骑兵。这位爷爷在当年的战争中是一名骁勇善战的骑兵。他与马的情义，甚至是超越物种学的。于是，当他带着自己的老战友来到黎鹰的马场，每个人牵着一匹马列队敬礼的时刻，镜头传达出了强烈的庄严感和仪式感。这个镜头把整部电影升华了一大截，把普通人的生活情趣上升到了历史情怀、家国情怀。



影片的结尾实现了更大规模的“众乐乐”。黎鹰通过自己市场经济的头脑，把马群和村子里的原生态竹林结合，打造出“骑马小镇”度假村项目。黎鹰不仅把自己在这里得到的舒适感分享给了同样苦于都市繁重生活压力的人们，而且还为村子一直打不开创收途径的难题提供了破局之道。原来，人羡慕的不是飞鸟能够飞翔，而是骏马深入自然的回归。