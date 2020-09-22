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编辑 | 删除 《世纪之缘》：真爱也许就是一种量子通讯

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

很多宏观科幻小说写到星际级别间的交流都会遇到一个问题，那就是通讯信号的传输。现代物理能确定的最高速是光电，可是星际间的距离动不动就是几十光年。于是为了实现星际间即时通讯，很多科幻作品都会从量子力学中幻想出“量子通讯”这么个概念。无论相隔多远，只要是量子通讯，就永远是同步同调哒。9月22日全国上映的影片《世纪之缘》虽然不是科幻片，但是囤儿觉得似乎只有借助“量子通讯”概念，才能解释片中那段半个世纪的情缘。

影片源于一位台湾年轻人来到了佛山。这个叫龙念祖的小帅哥可不是来游山玩水滴。他肩负着一个重任——帮逝世的奶奶寻找七十多年前因战争而失散的爷爷。龙念祖抱着奶奶的骨灰来到佛山，展现了他不达目的绝不还的意志。

影片用黑白和彩色两种色调来区分现代和过去。在彩色的现代世界里，龙念祖寻找着关于爷爷龙柏华的线索；在黑白的过去世界里，年轻的龙柏华与崔怡青相识相恋，又被时局所迫而永远地分离。龙爷爷和崔奶奶的故事，大约发生在1947-1948年，与龙念祖的寻亲之旅相隔了70多年。两条线交替讲述，让观众充分体会到两位老人那刻骨铭心的跨世纪爱情。

龙念祖对奶奶崔怡青的记忆是完全清晰的，因此关于龙柏华的信息，可以靠龙念祖回忆奶奶的讲述来获取。对于寻人而言，这种碎片化的信息便会带来阶段性的进展。比如龙念祖第一想到的手段是通过公安局的户籍系统来查找。可是由于他提供的信息都在解放前，所以户籍系统里根本没有查到符合龙柏华的资料。也就是说，可能的情况要么是爷爷早在战乱时代就死了，要么是因为战乱而离开了佛山，要么就是改了其它的名字。总之，不管什么情况，户籍系统的路是行不通了。

虽然户籍系统没查出结果，但帮龙念祖查户籍的美女警官郝佳佳却被他的真诚和为人所打动，主动帮助他想其它方法。于是，黑白世界里的爱情虽以悲剧告终，但彩色世界里新诞生的爱情却明显走上了喜剧的道路。龙念祖对大陆的现代化状况一无所知，生活中频繁被郝佳佳“上课”。

郝佳佳是个侦探胚子，鬼灵精怪地想出了好多主意。然而令人奇怪的是，这些途径不仅没有获得进一步的线索，反而越来越让人怀疑龙爷爷的“品行”。因为他们竟然遇到了疑似是龙爷爷后人的龙会长。也就是说，如果龙会长的爷爷就是龙念祖的爷爷的话，那就说明龙爷爷在崔奶奶被绑架去台湾后，便背叛了她而另娶他人。

虽然这种事在现实中有很多，比如之前拿到柏林电影节最佳剧本银熊奖的《团圆》就是讲的这么一个戏剧核，但是放在《世纪之缘》的故事背景下，总让人觉得有些意难平。总觉得如果龙爷爷在大陆另娶他人的话，那在台湾守寡一生的崔奶奶就太错付了

然而，我们担心的事情并没有发生。在龙念祖和郝佳佳终于查明了所有真相后，观众才感受到龙爷爷和崔奶奶一样，也用尽了一生来践行两人在海边成亲时的誓言。两人相隔那么远，相隔了那么久，但两人的言行和心意竟然出奇地一致，从未发生过任何更改。从感性而言，只能说两人的确是真爱；从理性而言，只能说两人使用了永远即时同步的量子通讯。在完全了解到两位老人的故事后，囤儿感受到了很强烈的情感冲击。真爱也许真的是一种量子通讯，让两个人永远地同调。什么地域、什么时间，都是无法制造任何延迟的啊。

世纪之缘(2020)

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世纪之缘(2020)

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