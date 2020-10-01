文/满囤儿

詹姆斯又进总决赛了。去年他受伤后没能带队进季后赛，便有媒体和球迷把小卡捧成了新的联盟第一人。不料今年老詹一抖擞，轻轻松松地又把联盟第一人的称号夺了回来。詹密们可算是把一年的恶气吐了个干净。其实，这种“王不给，你不能抢”的故事，在华语电影圈也存在——成龙主演、唐季礼导演的新片《急先锋》于9月30日全国上映，在国庆档再次展现出娱乐动作大片的霸主姿态。没错，在华语娱乐动作大片这个领域里，成龙也像老詹一样，有别人抢不走的王座。



这几年很多人质疑成龙廉颇老矣，好多新片在口碑和票房上都没达到预期的强势。囤儿觉得，成龙的王座是在某个领域内，你不能强求一个年龄持续增长的人在所有领域内都称王。比如，詹姆斯虽然能35岁依然能带队进总决赛，但如果你在进季后赛前加一个中国特色的体能5项测试，那他就真创造不出什么神迹了。



这就回到了囤儿经常会提的一个概念——成龙电影。并不是所有成龙参与的电影都叫成龙电影。毕竟成龙已经到了如今这个年纪，没有足够的体力和精力去完成超大量的繁重工作。只有他100%投入并且100%与他契合的电影，才能有资格归类到成龙电影里。而那些他有所保留的参与作品，以及那些明显并不与他契合的作品，更多的是为了给大家带来多样化的娱乐。就好像詹姆斯这几年一直在养生詹表演和全力詹争冠之间切换一样。



在囤儿看来，近几年的《神探蒲松龄》、《机器之血》、《功夫瑜伽》、《铁道飞虎》、《绝地逃亡》、《天将雄师》、《警察故事2013》、《辛亥革命》等片，都因为类型、合作者、题材等原因，不能归类到以《红番区》为起始点的“成龙电影”里。《急先锋》之前能完全具备成龙电影属性的作品，还要追溯到2012年上映的《十二生肖》。



由此可见，成龙电影作为一个会大量消耗成龙体力精力甚至是生命力的东西，其产量是必然会减下来的。减产量，对于影迷来说完全可以接受，因为我们都知道，不管等多少年，只要大哥下定决心要再拍一部全属性的成龙电影，那这部电影的质量就一定不会降。《急先锋》值得影迷8年的等待。成龙在片中的表现，就像老詹西决G5最后的那4中4的投篮一样，让人热血沸腾。



作为前辈，成龙很愿意去提拔和帮助年轻一代。《急先锋》里杨洋、艾伦，甚至是母其弥雅，都承担了不少打戏。可是我们会发现，成龙的动作戏永远都是无可替代的。成龙和唐季礼也很清楚这一点，所以给年轻人设计的打戏并不重复老一代动作明星的风格，而是根据他们的特点，开发新的风格。比如杨洋的打戏就是潇洒帅气的精英路线，艾伦的打戏则是就地取材的机智路线，母其弥雅是延续了香港电影中的打女形象，而新加入的朱正廷，戏份虽然不多，但神出鬼没的科幻路线也非常抢眼。这些年轻人成为了大哥很好的补充。



成龙在片中的打戏则一如既往地把惊险和惊喜巧妙融合。为什么说成龙电影是别人无法复制的，正是因为他这个融合在创作时就需要他和老友们的化学作用，换了其他人就没有这份敏感。以《急先锋》里一段小的打戏设计为例：



当时坏人坐在车里的驾驶位，手里拿着一把冲锋枪，成龙正站在车外。坏人从车窗把枪伸出来打算直接怼着成龙的脑袋突突。成龙眼看躲闪不及，只好用器械武术里对付长枪的拆招动作——左手一把抓住枪管并顺势外拨，同时头部向右侧闪，将将避过。画面到这一帧为止，还是惊险。然而，冲锋枪可不是红缨枪，冲锋枪是要打子弹的呀。坏人那也是穷凶极恶的真坏人，扳机扣到底就不撒手。于是，那画面可就相当招笑了。成龙抓着枪管的左手，随着子弹的高速射出进行了一段超高频振动。这些振动帧就是比较好笑的肢体喜剧了。而成龙的优势还在于，当他的手松开枪管后，会有余震从手上传递到面部表情上。于是肢体喜剧又延伸到表情喜剧。



虽然囤儿的描述文字你读下来可能需要十几秒，但其实银幕上只有几秒钟，一瞬间就把惊险和喜感无缝地给到位了。成龙演这种标志性小打戏已经游刃有余到刻印在血液里，并不会因为年龄增长而衰减。



以此为例，你们就能明白《急先锋》的打戏就是你期待中成龙电影的那一挂。更不用提唐季礼对追车、爆炸、枪战等大场面的把握了。这种大场面，对于技术越来越先进，资金越来越雄厚的华语电影来说，永远都在进步。总之，集齐了成龙亲力亲为的打戏、全球化的正邪对抗、重火力高能大场面等诸多优势的《急先锋》，绝对是又一部你期望中的成龙电影。质疑？不会再有质疑了！