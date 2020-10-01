网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

http://i.mtime.com/wolfboar/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 《急先锋》：这是典型的成龙电影，精彩程度超过预期

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

詹姆斯又进总决赛了。去年他受伤后没能带队进季后赛，便有媒体和球迷把小卡捧成了新的联盟第一人。不料今年老詹一抖擞，轻轻松松地又把联盟第一人的称号夺了回来。詹密们可算是把一年的恶气吐了个干净。其实，这种“王不给，你不能抢”的故事，在华语电影圈也存在——成龙主演、唐季礼导演的新片《急先锋》于9月30日全国上映，在国庆档再次展现出娱乐动作大片的霸主姿态。没错，在华语娱乐动作大片这个领域里，成龙也像老詹一样，有别人抢不走的王座。

这几年很多人质疑成龙廉颇老矣，好多新片在口碑和票房上都没达到预期的强势。囤儿觉得，成龙的王座是在某个领域内，你不能强求一个年龄持续增长的人在所有领域内都称王。比如，詹姆斯虽然能35岁依然能带队进总决赛，但如果你在进季后赛前加一个中国特色的体能5项测试，那他就真创造不出什么神迹了。

这就回到了囤儿经常会提的一个概念——成龙电影。并不是所有成龙参与的电影都叫成龙电影。毕竟成龙已经到了如今这个年纪，没有足够的体力和精力去完成超大量的繁重工作。只有他100%投入并且100%与他契合的电影，才能有资格归类到成龙电影里。而那些他有所保留的参与作品，以及那些明显并不与他契合的作品，更多的是为了给大家带来多样化的娱乐。就好像詹姆斯这几年一直在养生詹表演和全力詹争冠之间切换一样。

在囤儿看来，近几年的《神探蒲松龄》、《机器之血》、《功夫瑜伽》、《铁道飞虎》、《绝地逃亡》、《天将雄师》、《警察故事2013》、《辛亥革命》等片，都因为类型、合作者、题材等原因，不能归类到以《红番区》为起始点的“成龙电影”里。《急先锋》之前能完全具备成龙电影属性的作品，还要追溯到2012年上映的《十二生肖》。

由此可见，成龙电影作为一个会大量消耗成龙体力精力甚至是生命力的东西，其产量是必然会减下来的。减产量，对于影迷来说完全可以接受，因为我们都知道，不管等多少年，只要大哥下定决心要再拍一部全属性的成龙电影，那这部电影的质量就一定不会降。《急先锋》值得影迷8年的等待。成龙在片中的表现，就像老詹西决G5最后的那4中4的投篮一样，让人热血沸腾。

作为前辈，成龙很愿意去提拔和帮助年轻一代。《急先锋》里杨洋、艾伦，甚至是母其弥雅，都承担了不少打戏。可是我们会发现，成龙的动作戏永远都是无可替代的。成龙和唐季礼也很清楚这一点，所以给年轻人设计的打戏并不重复老一代动作明星的风格，而是根据他们的特点，开发新的风格。比如杨洋的打戏就是潇洒帅气的精英路线，艾伦的打戏则是就地取材的机智路线，母其弥雅是延续了香港电影中的打女形象，而新加入的朱正廷，戏份虽然不多，但神出鬼没的科幻路线也非常抢眼。这些年轻人成为了大哥很好的补充。

成龙在片中的打戏则一如既往地把惊险和惊喜巧妙融合。为什么说成龙电影是别人无法复制的，正是因为他这个融合在创作时就需要他和老友们的化学作用，换了其他人就没有这份敏感。以《急先锋》里一段小的打戏设计为例：

当时坏人坐在车里的驾驶位，手里拿着一把冲锋枪，成龙正站在车外。坏人从车窗把枪伸出来打算直接怼着成龙的脑袋突突。成龙眼看躲闪不及，只好用器械武术里对付长枪的拆招动作——左手一把抓住枪管并顺势外拨，同时头部向右侧闪，将将避过。画面到这一帧为止，还是惊险。然而，冲锋枪可不是红缨枪，冲锋枪是要打子弹的呀。坏人那也是穷凶极恶的真坏人，扳机扣到底就不撒手。于是，那画面可就相当招笑了。成龙抓着枪管的左手，随着子弹的高速射出进行了一段超高频振动。这些振动帧就是比较好笑的肢体喜剧了。而成龙的优势还在于，当他的手松开枪管后，会有余震从手上传递到面部表情上。于是肢体喜剧又延伸到表情喜剧。

虽然囤儿的描述文字你读下来可能需要十几秒，但其实银幕上只有几秒钟，一瞬间就把惊险和喜感无缝地给到位了。成龙演这种标志性小打戏已经游刃有余到刻印在血液里，并不会因为年龄增长而衰减。

以此为例，你们就能明白《急先锋》的打戏就是你期待中成龙电影的那一挂。更不用提唐季礼对追车、爆炸、枪战等大场面的把握了。这种大场面，对于技术越来越先进，资金越来越雄厚的华语电影来说，永远都在进步。总之，集齐了成龙亲力亲为的打戏、全球化的正邪对抗、重火力高能大场面等诸多优势的《急先锋》，绝对是又一部你期望中的成龙电影。质疑？不会再有质疑了！

急先锋 Vanguard(2020)

6 .9 / 9 .0

急先锋(2020)

影评(60)

收藏(116)

回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：《世纪之缘》：真爱也许就是一种量子通讯 >>

满囤儿

满囤儿 (北京)

男 37岁 双子座

日志分类

我的所有分类(1604)

娱评(53)

剧评(161)

话题(13)

行业(13)

书评(3)

专访(8)

影人(161)

盘点(22)

影评(988)

如果我写...(2)

日志标签
喜剧片 动作片 爱情片 小说改编 悬疑片 动画片 惊悚片 3d 续集 魔幻片 科幻片 剧情片 处女作 战争片 功夫片 青春片 传记片 香港电影 翻拍 剧场版 漫画改编 恐怖片 灾难片 励志片 历史片 印度电影 纪录片 犯罪片 警匪片 武侠片
更多 >>