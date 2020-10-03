文/满囤儿

在10月1日上映的《我和我的家乡》里，邓超不仅导演了单元《回乡之路》，更亲自出演了其中的男主角——土味老板乔树林。不得不说，邓超这几年戏路很广而且演啥像啥。这个乔树林的土味还真不是那种潮人装土，而是一种从内及外的根深蒂固的土。你一开始会觉得这种土很有喜感，可是看着看着，会发现关于这个土的蛛丝马迹。尤其是最后当观众得知土的真正来源后，竟然会被深深地震撼到。



虽然邓超这个单元的名字叫《回乡之路》，可是一开始和路并没有什么关系。毕竟，女主角电商网红闫总（闫妮 饰）和乔树林是在飞机上偶遇哒。换言之，他们是从天上飞回家乡的，压根儿没在地上走“路”。O(∩_∩)O哈哈~因此说，这个路并不是《人在囧途》那样的具象的路或路程，而是一种抽象的路，是一种精神上的回归。这个需要观众看到最后才能明白，我们还是先说说邓超的土味老板吧。



闫总是先出镜的，瘦了一圈的闫妮拿捏起来的气场，还真不是普通带货网红能比。闫妮这个带货网红是真正的带货女王，是霸总气场。在把闫总推到高高在上后才让低低在下的乔树林登场，正是邓超作为导演想要的视觉落差。乔树林偶遇闫总的段落，充分体现出了他的土味。邓超为了角色专门进行了增肥，还配上了大金链子小墨镜，以及一种无法打动人心的笑容。别说闫总这种身份了，就算是囤儿看了也不愿与其多聊两句。



不料人乔树林也是个总，也是个名声远播的大老板。只不过乔老板的生意比较土，是带有逆天属性的沙地苹果。囤儿是河北人，见过老家院子里的苹果树，实在想不到沙地除了能种红薯，还能种苹果。竟然投资这么不靠谱的产品，让乔树林这个角色的土味完成了内外的统一。邓超的无厘头出招，让土味都如此荒诞。



邓超的喜剧表演能力很强，尤其是控制肢体和小表情，可以精准地传达角色的特点。比如有的角色的喜剧点在撩上，邓超的表演就很撩；这个乔树林的喜剧点在土上，邓超的表演就很俗很土。比如他在接受采访的时候，一定要先把手腕上的大金表转一转，土掉渣。又比如他见到了能帮沙地苹果打开销路的带货女王就拼命套近乎，而套近乎的手段无外乎忆童年、拉合影这种土掉渣的。



为啥乔树林这么土捏？原来他这成长的过程中还真是和土从未脱离。他的确是大老板，只不过和其他大老板把挣来的钱再投资滚雪球不同，他的钱都投入到家乡的治沙事业中了。而他那逆天的沙地苹果，也是为了把治沙和脱贫结合在一起的产物。他身上有土味，是因为他身上真的有土哇！邓超作为导演的情怀，就凝结在土这个字在片中的一语双关上——喜剧与致敬的一语双关。



邓超真是骨子里的实干派，他就是用了乔树林这么一个让你笑的人物，让你体会治沙人的默默付出有多大的价值。没有乔树林的一身土味，哪有闫总的衣锦还乡路？看懂这个，怎能不感到震撼呢？