文/满囤儿

当一个民族的文化厚度积累到位了，便会有一些虚构人物和故事因为流传度太广而被人误以为是历史。比如花木兰这个人物虽然是虚构的，可是由于有《木兰辞》等广为流传的东西“作证”，会让人觉得其形象和故事特别实。对这种角色进行艺术创作，尤其要把握“度”，你添加的新元素稍微不合观众的意，就要挨骂。迪士尼把木兰拍成了魔幻片，于是收获了来自全球的吐槽。那么，国漫版《木兰：横空出世》又怎样呢？



在看了最新上映的《木兰：横空出世》后，囤儿觉得影片对花木兰人物和故事的改编比迪士尼更为“大胆”。不过囤儿却并不担心他们会遭遇到同样的吐槽，因为很明显，他们的改编一方面强化了民间传说中花木兰故事本就体现出的侠义精神，一方面让花木兰和其他角色的人物心境多了一些现代人的特征。这两点，都会让影片更易被现代观众所接受。



文学也好电影也好，有一个功能是造梦。西方人习惯造魔幻题材的梦，所以即便是拿了别人的故事也要加上魔幻外壳，自然不伦不类。东方人习惯造武侠梦。花木兰故事的本质，其实也是家国情怀、侠义人生。只不过花木兰在民间的创作，远早于武侠这个类型定义的诞生。历史学家没办法把它严格地归类进武侠而已。而我们是生活在武侠美学已经完善的时代，电影人完全可以用完善的武侠美学去系统地呈现花木兰故事中的家国情怀与侠义人生。



于是我们看到，《木兰：横空出世》的美学体系既不是过于严肃的历史美学，也不是过于娱乐的魔幻美学，而是既有严肃又有娱乐的武侠美学。人物的形象瘦高，造型干练；场景不仅注重战场的广阔，还有密林深山等细节丛生之地；打戏更是犹如《雾山五行》一般，以中国传统武术的招式为主，用多景别分镜制造出高速华丽的视觉效果。



故事上本片也不仅仅是拍《木兰辞》里提到的那一丢丢，而是填充了更多的新情节。尤其是战场之外的事情，战场之外的角色，战场之外的阴谋。武侠的一个特点就是江湖，就是不局限于单一环境的，由人而起的江湖。如果只讲木兰在正式战场上的故事，就太呆板了。如今木兰在战场外的行动，有了更多的冒险色彩。本片的正邪对抗也不再那么简单明了，而是需要观众根据一些线索去做一定的推测。这都是深化人物和坚守武侠美学带来的好处。



独狼是本片增加的原创角色，体现出主创以现代人心理塑造角色心境的意图。其实不仅独狼，连花木兰本身，在性格上也和传统作品里的有着明显不同。以前的木兰是被故事推着走的人物，到处躲躲藏藏，本片的木兰是一个能推动故事的人物，有着更为独立的人格。她更像是一个“刺头”，她要争的不仅是荣光，更多的是平等和尊重。这和所有在现代职场打拼的女性，是共通哒。独狼便是对木兰独立女性人格的拔升，让新版木兰立得更顺。



作为国漫，《木兰：横空出世》为观众带来的更武侠的美学和更现代的人物心境，都更加符合观众的口味，尤其适合家长带孩子一起观看。这才是属于我们的“中国木兰”。