文/满囤儿

随着很多网络技术的发展，很多科技大拿都喜欢用电影为本体，把自己的黑科技塞入其中，打造出全新的互动体验。于是，我们看到了很多互动电影啊、互动游戏啊、沉浸VR啊之类的新鲜玩意。不过这些都是科技体验产品，其本体的电影往往只是凑出来哒。囤儿最近看了一部电影叫《82号古宅》，即将于10月16日在全国上映。这部悬疑恐怖片本身质量不错，而且具有很好的拓展性。如果以这样的电影为本体来开发互动科技，体验感肯定会更绝。



虽然片名起得比较传统，但影片的叙事手法却并不守旧，不是那种恐怖片三板斧上来就抡的莽汉。影片开篇甚至是一段温馨浪漫的小情小爱，一对热恋的青年男女，正在准备去见父母。不过女方父亲作为豪横一方的慕老爷，着实满足了你对民国土豪的一切想象。人家那大宅院子，要是打个隔断租出去，能让你收年租从春节收到中秋。这种宅子要不闹鬼，根本无法平息你的羡慕嫉妒恨。



如你所愿，女主慕欣芸刚见到父亲就惊闻了自己大哥的死讯。而她大哥的死极为蹊跷——结婚前夜暴毙，没有任何他杀和自杀的线索。这时，本片的可拓展性就体现出来了。如果大哥的死有他杀的线索，那就去查凶手；如果大哥的死有自杀的线索，那就去查他生前的心理状况。自杀和他杀的线索都没有。怎么搞？如果这时候，能有互动选项跳出来，问作为观众的你：“你认为大哥的死是自杀还是他杀？”然后给你俩选项让你选一下。那岂不好玩了？



这个选择留白，源于本片摒弃了恐怖片的一个老套玩法——触发机制。囤儿以前做恐怖片，故事梗概都没有的情况下，就得先想一个恐怖的触发机制。只有触发机制启动才能让鬼或死人等恐怖内容出现。《82号古宅》并没有玩这种老伎俩。本片鬼的出现和角色的死亡是并行的。也就是说，鬼出现并不一定带来某个角色的死亡，某个角色的死亡也不一定就直接指向是鬼所为。这也挺有意思的，让观众更加好奇这个频繁突然出现的红衣女鬼，和慕家大宅里这接二连三的死人事件究竟是个什么隐晦的内在联系。当然了，看到最后你会明白的。



那么为什么慕家大宅里会接二连三的死人呢？原来慕家的人员构成虽然很传统，但传统的人际关系之下，总会隐藏着让人意外的另一重关系。表面上这两人是母子，其实XXXX；表面上这两人是主仆，其实XXXX；表面上这两人是兄弟，其实XXXX。总之，你不能被表面关系所迷惑，必须从蛛丝马迹里去猜他们背后隐藏关系的可能性。这些其实都是增加互动的好节点。至少在囤儿看片的过程中，猜这些暗藏关系猜得最起劲儿，连那时不时突然出现的骇人女鬼都吓不断思路。



还有就是本片对小道具的使用也很投注心思。像囤儿这种眼尖的，在影片前段就发现了好几个小道具被给了特殊的镜头照顾。果然，在后边的高潮段落里，小道具们纷纷闪亮登场，有的反转剧情，有的助推气氛，有的更是直接把命运的一切恩怨给彻底终结了。按照囤儿在PS4上玩互动游戏的经验，这些道具也都是可以玩出花样哒。



嗯，建议脑筋比较活，又不怕被鬼吓的观众，一定要来影院看看《82号古宅》，看看你脑中构架出来的互动体验，是不是和囤儿一样赞呢。