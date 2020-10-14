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编辑 | 删除 被鸟救赎！《云做的翅膀》提供了另一个版本的朱朝阳

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

尽管网剧《隐秘的角落》播放效果很火爆，但书粉对其改编并不满意。因为书中黑化的朱朝阳被一定程度上美化了。在《这！就是街舞3》里，选手以其为主题创作舞蹈作品时，也选取了书中彻底黑化的朱朝阳。由此可见，在很多人的社会认知中，朱朝阳这种生活环境长大的孩子，黑化是大概率的事情。不过，朱朝阳真的就只能黑化吗？不一定，《云做的翅膀》这部影片就给出了另一个版本的《隐秘的角落》，另一个版本的朱朝阳。

说《云做的翅膀》是另一个版本的《隐秘的角落》，是因为影片的主人公组合非常像，都有现代社会的代表性。片中主人公也是一个小孩团，只不过是四个人而已。这个小孩团里，鹏鹏的角色属性和朱朝阳几乎一样。省城的孩子，父母的经济条件不错，从小衣食无忧，而且学霸体质，2年考过钢琴二级，还在上学就考取了国家地理杂志的鸟类观察员资格。他之所以如此学霸，也是希望通过成绩吸引父母的注意。

然而鹏鹏的努力终究无功，父母还是选择了离婚。鹏鹏因此受到了极大的创伤，性格上变得特别阴郁，沉默却毒舌，自私且孤傲。可以说，如果假以时日，在单亲家庭里再生活上一段时间，鹏鹏基本上就铁定要照着朱朝阳的方向发展了。好在他比朱朝阳更早地遇到了自己的严良&普普。

主角团里的点点和虎子合起来相当于严良一个人的剧作功能。点点更单纯一些，属于最大众化的留守儿童，像一张白纸一样。鹏鹏对他的态度是比较恶劣的，因为鹏鹏对各方面都远逊于自己的点点诸多看不起，以至于嘴上句句怼。正因为对点点态度差，鹏鹏给观众留下的初印象，甚至比朱朝阳还差。虎子则体现出严良优秀的一面。虎子虽然也是留守儿童，但是为人比较进取。他对自然的了解是因为他曾亲身走进过自然，和鹏鹏的纸上谈兵有着本质的区别。因此，当鹏鹏和虎子遇见，才正式拉开了鹏鹏把朱朝阳改写成另一个版本的帷幕。

和《隐秘的角落》的主角团相比，《云做的翅膀》里的小女孩小宝年龄上更小，并不具备普普的那种主动制造麻烦的能力。可她依然是几位哥哥重点保护的对象，也是情感上的一个炸点，是一个能够把哥哥们从邪路上拉回来的决定性力量。

片中，小孩团的活动区域更是另一个版本的隐秘的角落，不过这并不是城市里的隐秘角落，而是大自然的隐秘角落。为了亲眼见到世上仅存不到1000只，号称“鸟中大熊猫”的中华秋沙鸭，小伙伴们在虎子的指引下，进入了人迹罕至的原始森林。这趟探险，是暴露孩子人性的探险。尤其是鹏鹏，正处在天性被社会扭曲的关键点。虽然他生理上并没有对其他三个孩子造成任何伤害，但是他言语和态度上的冷暴力，比朱朝阳更可怕。观众不得不担心，如果他这样发展下去，走出森林回归社会后还不变成另一个黑化朱朝阳啊。

然而大家忽略了一个事情，那就是环境对心境的影响。朱朝阳为什么黑化了？因为他始终处在大人为主的都市环境里，天性被扭曲得很严重很彻底，无法回头；而本片的孩子则是从社会走进了自然，在自然环境里，鹏鹏刚刚被社会扭曲的天性，迎来了被扭转回来的机会。蓝天、绿树、厚土，给予死亡威胁的山洪、让人迷路的山洞，这趟寻找中华秋沙鸭的探险，让四个小孩经历了一次洗礼。尤其是经历万难终于看到在水面上自由起舞的秋沙鸭，看到秋沙鸭身上那独一无二的云纹图腾，四个孩子明显长大了、成熟了，获得了勇敢面对大人世界的力量。

在《云做的翅膀》这另一个版本的隐秘的角落里，鹏鹏终于幸运地成为了另一个版本的，不会酿成悲剧的朱朝阳。

云做的翅膀(2020)

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云做的翅膀(2020)

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