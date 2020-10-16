文/满囤儿

在竞技体育里，如果有球员表现出强大的斗志，展现出巨大的争胜心，往往被媒体和网友称赞为“战士”。比如最近在NBA总决赛里，一个人扛着热火队与湖人队硬刚的吉米•巴特勒。由此可见，战士这个词要比士兵这个词的份量重。10月15日全国上映的抗日战争片《天道王》便讲述了这样一群男人——他们不是正规的士兵，却是真正的战士。



士兵更多的是在定义一种职业，就像老师、工人、程序员一样。只要你从事打仗这个工作，你就是士兵，哪怕你临阵脱逃，你也还可以说自己是士兵。可是战士就不一样了，战士并不是单纯的职业，而是一种人格层面的描述。在战场上，只有奋勇杀敌的人才算是战士，临阵脱逃的可不能叫战士哦。



这就是为什么《天道王》的主角们虽然不是正规的，有番号、有编制、有军饷、有制服的士兵，但他们每一个人都能够被称之为战士的原因。



这群男人本是东北地区以打猎为生的普通百姓。当日本侵略者打到家门口后，他们自己做出了关于正义与邪恶的判断，并果敢决然地站在了正义的一边。他们利用天时地利人和，给了侵略者迎头痛击。从交锋中可以看出，虽然他们没有正规的战斗装备，但他们常年锻炼出的射击本领都非常高，甚至超过了那些训练尚未达标的新兵。至少从作战能力上衡量，他们这群猎手，比一般的士兵有过之而无不及。



在正规军溃败，家园沦陷后，这群男人又表现出技术层面之外，精神层面的强大。没错，战士更需要的是精神层面的战意。不甘做亡国奴的众人在李把头的带领下，转移受苦难的百姓乡亲进到山林之中躲藏起来，与侵略者展开了更有效的较量。



胜者的顽强就是败者的耻辱。日本侵略者开始视李把头一伙人为眼中钉肉中刺，想尽一切办法欲除之以绝后患。此时，与战士站在对立面的小人出现了。战士不怕对手太强，最怕阴损的盘外招。汉奸让原本没有天时地利的侵略者有了机会。汉奸为了报复李把头的个人仇恨，竟跪舔日本侵略者的力量。这种行为不管放在人类历史的任何时代任何民族之中，都是被鄙视滴。影片很好地用正反两个方向，塑造了英雄的伟大。



战士的属性是遇强则强，尤其是逼入绝境后，往往会如同燃烧生命一般，绽放出名留青史的奇迹之光。在最后一战，这群东北爷们儿，各个都是今年总决G5的巴特勒，不仅把自己的射术施展到淋漓尽致，而且浴血奋战到打光了最后一颗子弹。他们用燃烧生命来以弱战强，虽然没能翻盘，但给强大的敌人远超预期的杀伤，把历史的车轮硬生生拖住。正是因为他们的无畏牺牲，中国东北的抗日局势出现了重大转折。他们所保留下来的希望之火，很快就实现了燎原之势。

真正的男人，真正的爷们儿，就该像他们一样，在各行各业中都保留一颗战士的心。在人们需要的时候，挺身而出！